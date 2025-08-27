القبض على شخصين يستغلان الأطفال فى التسول بمصر الجديدة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط عاطلان "لهما معلومات جنائية"، لقيامهما بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة قسمى شرطة (مصر الجديدة ، النزهة) بنطاق محافظة القاهرة .

وضبط بصحبتهما 4 حدث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول ، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.