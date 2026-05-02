نجم انبي : جهاز حمزة الجمل "صنع الفارق".. وأحمد فتحي "جوكر" لاعبا ومدربا

شدد علي محمود لاعب إنبي، على أن تواجد الثلاثي محمد حمص وأحمد فتحي وأحمد عبد الظاهر في الجهاز الفني لكابتن حمزة الجمل صنع الفارق ومنح الجهاز قوة وثقل أفادا الفريق واللاعبين بشكل كبير، مؤكدًا أن جزء كبير مما تحقق للفريق حتى الآن جاء بفضل تواجدهم مع المدير الفني.

وتابع "محمود" في تصريحات للإعلامي أحمد المصري لبرنامج نجوم دوري نايل عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الثلاثي لا يمنحوك فرصة للتفكير في شيء خارج الملعب، دائمًا يعملون على تجهيزك نفسيًا وذهنيًا قبل فنيًا وبدنيًا، أحاديثهم ونصائحهم تصنع الفارق معنا كأفراد وكمجموعة، جميعنا نثق فيهم ثقة عمياء، وبالطبع في كابتن حمزة الجمل الذي لا يترك شيء للصدفة أو للظروف، هو جاهز لكل وبكل السيناريوهات، في كامل تركيزه ودائمًا ما يعرف ماذا يفعل؟، ولا يخطىء أبدًا.

وأضاف لاعب إنبي: كابتن أحمد فتحي هو أقرب المجموعة لنا، نعتبره لاعب خبرة معنا وليس مدرب، هو مدرب كبير ويمتلك خبرات عظيمة، يقوم بتوجيهنا ونصحنا في كل شيء يخص التدريبات والمباريات، دوره ومجهوده معنا كبيران كمدرب.

واختتم علي محمود حديثه: كابتن أحمد فتحي يحب عمله كثيرًا، ولازال لديه نفس الشغف والحماس للعب، أحيانًا يريد النزول للعب معنا، هو يقوم بكل شيء داخل وخارج الملعب، جوكر حقيقي كلاعب ومدرب.