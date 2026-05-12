الوقفة وأول يوم.. السكة الحديد تواصل طرح تذاكر قطارات عيد الأضحى

تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر طرح تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك ضمن منظومة الحجز المسبق، وذلك لتيسير حركة السفر للمواطنين خلال موسم العيد، مع استمرار فتح الحجز للرحلات المتبقية خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت الهيئة، في بيان اليوم، استمرار فتح الحجز وفق الجدول الزمني المقرر، حيث يتم إتاحة حجز تذاكر السفر لقطارات يوم الاثنين الموافق 25 مايو، بينما يتم يوم الثلاثاء 12 مايو فتح حجز قطارات يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو.

وأضافت الهيئة أن يوم الأربعاء 13 مايو 2026 سيشهد فتح باب حجز تذاكر السفر لقطارات يوم الأربعاء الموافق 27 مايو، والتي تتزامن مع وقفة عيد الأضحى وأول أيام العيد.

وأكدت الهيئة أن الحجز يتم بحد أقصى 4 تذاكر فقط من شبابيك الحجز بموجب الرقم القومي لكل راكب، في إطار تنظيم عملية البيع وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للحصول على التذاكر.

شبابيك التذاكر بالمحطات

وأوضحت الهيئة أن وسائل الحجز المتاحة تشمل شبابيك التذاكر بالمحطات، والموقع الإلكتروني الرسمي، وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بالهيئة، إلى جانب وكلاء الدفع الإلكتروني، والخدمة الصوتية عبر الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو 09000661 من التليفون الأرضي، فضلًا عن مكاتب المدينة وماكينات الحجز الذاتي بالمحطات الرئيسية.

وشددت الهيئة على استمرار المتابعة الميدانية لحركة التشغيل وتجهيز القطارات وتكثيف أعمال الصيانة والنظافة، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومميزة لجمهور الركاب خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.