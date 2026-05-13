مجموعة الهبوط.. تشكيل غزل المحلة وزد بالدوري

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لغزل المحلة عن تشكيل فريقه لمواجهة زد، في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات مجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف زد نظيره غزل المحلة ضمن الجولة العاشرة لمجموعة الهبوط في الدوري المصري “دوري نايل”.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي :-

بينما أعلن محمد شوقي المدير الفني لنادي زد تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة وجاء كالتالي:-

محمد سيد مزيكا، عبدالله بكري، أحمد عاطف، سامح إبراهيم، عبدالرحمن عماد، حمدي علاء، زياد طارق، علي جمال لا لا، عبدالله عواد، بيتر موتوموسي، يوسف أسامة نبيه.

ويحتل زد المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 43 نقطة، بينما يحتل غزل المحلة المركز التاسع في ترتيب المجموعة برصيد 31 نقطة.