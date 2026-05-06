برلمان

مستقبل وطن: مصر والإمارات ستظلان نموذجًا يحتذى به في التضامن العربي الصادق والبناء

هاني عبد السميع
هاني عبد السميع
حسن رضوان

أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا فريدًا ومُلهمًا في التعاون العربي المشترك، مشددًا على أن ما يجمع بين البلدين الشقيقين يتجاوز حدود المصالح التقليدية ليعكس وحدة مصير ورؤية استراتيجية متكاملة، تقوم على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادل.

وأوضح ”عبد السميع“، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر يُعد امتدادًا طبيعيًا لروابط تاريخية عميقة، لافتًا إلى أن هذا الدعم لم يكن يومًا مشروطًا، بل جاء دائمًا في توقيتات دقيقة تعكس إدراكًا إماراتيًا واعيًا بأهمية استقرار الدولة المصرية باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وأشار إلى أن العلاقات الوثيقة بين القيادة السياسية في البلدين، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تعكس مستوى رفيعًا من التنسيق والتفاهم المشترك تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وهو ما تجسد بوضوح في الزيارات المتبادلة بين الجانبين، سواء تلك التي قام بها الرئيس السيسي إلى الإمارات، أو زيارات الشيخ محمد بن زايد إلى مصر.

تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية

وأضاف ”عبد السميع“ أن هذه اللقاءات المتكررة بين القيادتين لا تقتصر على تعزيز العلاقات الثنائية فحسب، بل تسهم في بلورة مواقف عربية موحدة إزاء التحديات الراهنة، وتدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وشدد أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر على أن ما يميز العلاقات المصرية الإماراتية هو البُعد الإنساني والأخوي، حيث ينظر الشعبان إلى بعضهما باعتبارهما كيانًا واحدًا، وهو ما انعكس في حجم التبادل الثقافي والاجتماعي، إلى جانب التعاون في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.

واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن استمرار هذا النهج في العلاقات الثنائية، القائم على الشراكة الحقيقية والتكامل، يعزز من قدرة البلدين على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ويدعم مسيرة العمل العربي المشترك نحو مزيد من الاستقرار والازدهار، مؤكدًا أن مصر والإمارات ستظلان نموذجًا يُحتذى به في التضامن العربي الصادق والبنّاء.

