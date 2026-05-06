لحل مشاكل المواطنين.. محافظ كفر الشيخ يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | صور

محمود زيدان

عقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر ديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية ومشاكل الدوائر، بهدف وضع خريطة متكاملة لحلها وتحقيق تنمية حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

 جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، وأحمد قائد، مدير إدارة الاتصال السياسي وشؤون مجلسي النواب والشيوخ.

وشهد اللقاء مناقشة مشروعات خدمية وتنموية في قطاعات التعليم، الصحة، الطرق، الإسكان، الزراعة، مياه الشرب والصرف الصحي، الغاز، ومشروعات "حياة كريمة"، إلى جانب ملفات حيوية مثل، التصالح، وتقنين أراضي الدولة، مواجهة التعديات، تحسين البيئة، الاستثمار وخلق فرص عمل.

أكد محافظ كفرالشيخ أن اللقاء يأتي في إطار بناء جسور تواصل فعّالة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والاستماع لصوت المواطن من خلال كافة قنوات التواصل مع المواطنين والتعرف على مشكلاتهم ووضع الحلول اللازمة لها، مشيرًا إلى أن هناك رؤية موحدة ومسئولية مشتركة بين جميع الجهات السياسية والتنفيذية من أجل تقديم خدمات تليق بأهالي كفرالشيخ الكرام وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، قائلاً: «كلنا فريق عمل واحد.. نحو هدف واحد وهو راحة المواطن، وكلنا موجودين لخدمة أهالينا الطيبين، والتغيير الحقيقي إلى جودة الخدمات بيبدأ لما كل واحد فينا يشتغل بتفاني وإخلاص علشان بلده».

