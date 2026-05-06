أبطال كفر الشيخ يحصدون برونزيتى بطولة الجمهورية لتنس الطاولة| صور

حصد أبطال نادى الإرادة والتحدي أبناء محافظة كفر الشيخ، ميداليتين برونزيتين فى بطولة الجمهورية الثانية لتنس الطاولة فى منافسات الفردى والزوجي التي استضافها ستاد القاهرة الدولي واستمرت 4 أيام.

جاء ذلك بمشاركة 165 لاعباً ولاعبة ممثلى 25 ناديًا رياضيًا من مختلف محافظات مصر، نظمها اتحاد تنس الطاولة، برعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة والمهندس إبراهيم مكى محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اللاعب محمد كمال شريف، حصل على الميدالية البرونزية فى بطولة الفردي TT4، فضلاً عن حصد الأبطال كابتن الكحلاوي عبد العاطي العوضي وكابتن محمد كمال شريف، الميدالية البرونزية في منافسات الزوجي TT4، موجهًا التهنئة لنادى الإرادة والتحدي والجهاز الفني للعبة تنس الطاولة، بقيادة كابتن أيمن كمال عبد الغفار مدرب الفريق.

جاءت مشاركة أبطال تنس الطاولة بنادى الإرادة والتحدي فى بطولة الجمهورية الثانية، بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة و متابعة الكابتن مطاوع أبو الخير رئيس مجلس الإدارة وأحمد زمارة مدير النادى.