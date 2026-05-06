تقديرًا لعطائه.. محافظ كفر الشيخ يكرّم وكيل التموين السابق | صور

كرَّم المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين السابق بالمحافظة، تقديرًا لما قدمه من جهود متميزة وإسهامات فعّالة في تطوير منظومة التموين وضبط الأسواق خلال فترة عمله، بما أسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق الاستقرار التمويني بالمحافظة.

أكد محافظ كفرالشيخ أن ما تحقق من نتائج إيجابية في قطاع التموين جاء بفضل العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية، موجّهًا الشكر لقطاعات وأجهزة المحافظة.

وفي ختام التكريم، أعرب محافظ كفرالشيخ عن خالص تمنياته للمحاسب عادل الهابط بدوام التوفيق والنجاح في منصبه الجديد وكيلاً لوزارة التموين بمحافظة مطروح، ومواصلة العطاء وتحقيق المزيد من النجاحات لخدمة المواطنين.