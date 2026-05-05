مستقبل وطن: الدولة المصرية رقم مهم في معادلة حل أي أزمة في الشرق الأوسط

أكد عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن أمن الإمارات ودول الخليج خط أحمر بالنسبة لمصر .

وقال عصام هلال في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، :" أمن الخليج أمن قومي لمصر وهناك حرص مصري على إحداث التهدئة والاستقرار بالشرق الاوسط ".

واكمل عصام هلال:" الدولة المصرية رقم مهم في معادلة حل أي أزمة في الشرق الاوسط ".



ولفت عصام هلال:" مصر لها تحركات دبلوماسية مكثفة من أجل دعم الخليج والعمل على إحداث التهدئة وإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة ".



وأكمل عصام هلال:" مصر ترفض أي اعتداء إيراني على دول الخليج العربي "، مضيفا:" هناك دعم شعبي مصري كامل للأشقاء العرب ".