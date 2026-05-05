مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تؤكد دائما أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن أمن الخليج ضمن أولويات الدولة المصرية ، ومصر ترفض الاعتداءات الإيرانية على الخليج .



وقال محمد حجازي في حواره في برنامج " الساعة 6 "المذاع على قناة " الحياة"، :" مصر تؤكد دائما ان أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الامن القومي المصري ".



وتابع محمد حجازي :" الرئيس السيسي أكد خطورة التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط ".

وأكمل محمد حجازي :" تحرك الولايات المتحدة بشكل منفرد في مضيق هرمز يثير القلق نظرا لمخاطر رد الفعل الإيراني على هذا الإجراء ".



ولفت محمد حجازي :" مضيق هرمز ورقة ضغط في يد إيران ومحاولة واشنطن نزع هذه الورقة من المفاوض الإيراني ستواجه برد فعل إيراني خطير ".