خبير: مصر ترفض استهداف دول الخليج وتؤكد دعمها الكامل لها

أكد الدكتور إبراهيم منشاوي، أستاذ القانون الدولي المساعد بجامعة القاهرة، أن موقف مصر ثابت وواضح في رفض أي محاولات تستهدف دول الخليج، مشددًا على أن استقرار المنطقة يمثل أولوية للأمن القومي العربي.

موقف القاهرة

وأوضح منشاوي، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن بيان وزارة الخارجية المصرية الذي أدان استهداف ناقلة النفط الإماراتية يعكس بوضوح موقف القاهرة الرافض لهذه الاعتداءات، وحرصها على حماية أمن وسلامة الملاحة في المنطقة.

أمن الخليج

وشدد على أن مصر تقف دائمًا إلى جانب الشقيقة الإمارات العربية المتحدة، وتدعم أمنها واستقرارها في مواجهة أي تهديدات تستهدفها، مؤكدًا أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن العربي المشترك.