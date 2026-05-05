مصر للطيران توقّع اتفاقية تعاون مع مجموعة مطارات شينجيانغ لإنشاء ممر لوجستي جوي.. صور

وقّعت شركة مصر للطيران للشحن الجوي اتفاقية تعاون استراتيجي مع مجموعة مطارات شينجيانغ بمدينة أورومتشي بحضور الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس مجلس إدارة الشركة، والسيد تاو رون وين (Tao Runwen رئيس مجلس إدارة مجموعة مطارات شينجيانغ إلى جانب عدد من قيادات الجانبين، يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال الشحن الجوي.



مصر للطيران للشحن الجوي تتوسع



تأتي هذه الاتفاقية في ضوء الخطة التوسعية التي تنتهجها الشركة، وسعيها إلى دعم أسطولها من الطائرات عبر تحويل عدد (2) طائرة ركاب من طراز A330-200 إلى طائرات شحن جوي، بما يتيح فتح العديد من الوجهات الجديدة، ويعزز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الشحن.

وتمهّد الاتفاقية لمرحلة جديدة من التعاون في مجالات تشغيل رحلات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، بما يعزز حركة التجارة ويدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين.



ممر جوي للشحن بين الصين والقاهرة

من جانبه، أكد الطيار إيهاب الطحطاوي أن مصر للطيران للشحن الجوي تسعى إلى تعظيم الاستفادة من هذا التعاون من خلال توظيف شبكة خطوطها العالمية إلى جانب المزايا الجغرافية الاستراتيجية التي تتمتع بها مدينة أورومتشي بما يسهم في إنشاء ممر جوي مستقر وفعّال يدعم حركة التجارة بين الصين وأفريقيا، ويوفر خدمات لوجستية متطورة تسهم في دعم النمو الاقتصادي بين البلدين.

في نفس السياق أوضح تاو رون وين رئيس مجموعة مطارات شينجيانغ أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير ممر لوجستي جوي يربط بين الصين والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، مع تعزيز مكانة مطار أورومتشي كمركز لوجستي محوري بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد وتوسيع افاق التعاون التجاري.