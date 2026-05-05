في 8 مدن جديدة.. أسعار شقق سكن لكل المصريين بالشراكة مع القطاع الخاص
سانت كاترين تتلألأ: 540 زائرًا في حضرة التاريخ بين قمة موسى ودير التجلي
إصابة عدد من طلاب مدرسة الجيزة باختناق .. ماذا حدث؟|القصة كاملة
معايا تصريح يا فندم.. الاعتداء على مراسلة «حلوة بلادي» على الهواء بفيصل
مصر للطيران توقّع اتفاقية تعاون مع مجموعة مطارات شينجيانغ لإنشاء ممر لوجستي جوي.. صور
وزارة العمل تطرح 2600 وظيفة في قطاع البناء.. تفاصيل
وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان
وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن
وصول نجل ميدو لـ محكمة الأميرية لمحاكمته في قضية حيازة المخدرات
أمين صندوق تطوير التعليم: تطوير المهارات ضرورة لمواكبة الاقتصاد العالمي
عقب انخفاضات أمس.. استقرار أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية
صافرة الغازي.. فأل حسن أم اختبار جديد؟ ماذا فعل الزمالك تحت إدارته قبل لقاء سموحة الليلة فى الدوري؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مصر للطيران توقّع اتفاقية تعاون مع مجموعة مطارات شينجيانغ لإنشاء ممر لوجستي جوي.. صور

نورهان خفاجي

وقّعت شركة مصر للطيران للشحن الجوي اتفاقية تعاون استراتيجي مع مجموعة مطارات شينجيانغ بمدينة أورومتشي بحضور الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس مجلس إدارة الشركة، والسيد تاو رون وين (Tao Runwen رئيس مجلس إدارة مجموعة مطارات شينجيانغ إلى جانب عدد من قيادات الجانبين، يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال الشحن الجوي.


مصر للطيران للشحن الجوي تتوسع


تأتي هذه الاتفاقية في ضوء الخطة التوسعية التي تنتهجها الشركة، وسعيها إلى دعم أسطولها من الطائرات عبر تحويل عدد (2) طائرة ركاب من طراز A330-200 إلى طائرات شحن جوي، بما يتيح فتح العديد من الوجهات الجديدة، ويعزز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الشحن.

وتمهّد الاتفاقية لمرحلة جديدة من التعاون في مجالات تشغيل رحلات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، بما يعزز حركة التجارة ويدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين.


ممر جوي للشحن بين الصين والقاهرة

من جانبه، أكد الطيار إيهاب الطحطاوي أن مصر للطيران للشحن الجوي تسعى إلى تعظيم الاستفادة من هذا التعاون من خلال توظيف شبكة خطوطها العالمية إلى جانب المزايا الجغرافية الاستراتيجية التي تتمتع بها مدينة أورومتشي بما يسهم في إنشاء ممر جوي مستقر وفعّال يدعم حركة التجارة بين الصين وأفريقيا، ويوفر خدمات لوجستية متطورة تسهم في دعم النمو الاقتصادي بين البلدين.

في نفس السياق أوضح  تاو رون وين رئيس مجموعة مطارات شينجيانغ أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير ممر لوجستي جوي يربط بين الصين والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، مع تعزيز مكانة مطار أورومتشي كمركز لوجستي محوري بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد وتوسيع افاق التعاون التجاري.

