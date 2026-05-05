استعدادات غير مسبوقة لنقل الحجاج.. رئيس مصر للطيران يكشف التفاصيل

قال الطيار محمد عليان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن موسم الحج يُعد من أهم المواسم التشغيلية للشركة، مشيرًا إلى أن الاستعدادات تبدأ مبكرًا من خلال تخصيص مقرات لاستخراج تذاكر الحج، ثم تجهيز آليات استقبال الحجاج وتنظيم سفرهم.

وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة للحجاج وعدد الرحلات، أوضح خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش ونانسي نور، أن الشركة ستسير خلال مرحلة الذهاب نحو 297 رحلة، منها 152 رحلة إلى جدة و145 رحلة إلى المدينة المنورة، بينما تصل رحلات العودة إلى نحو 327 رحلة، بواقع 218 رحلة من جدة و109 رحلات من المدينة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الركاب المتوقع نقلهم هذا الموسم يبلغ نحو 58 ألف راكب، من مختلف الفئات، بما في ذلك حجاج القرعة والتضامن والسياحة والركاب الترانزيت والرحلات الخاصة.

وفيما يخص مبادرة «حج بلا حقيبة»، أوضح أنها تُطبق لأول مرة على مستوى عدد من الدول الإسلامية، وتم تنفيذها بالتنسيق مع الجانب السعودي ووفق الاشتراطات التقنية لوزارة الحج والعمرة.

وبيّن أن دور مصر للطيران يتمثل في إرسال بيانات الحجاج وأرقام حقائبهم إلى وكيل الخدمة الأرضية في المملكة، بحيث يتم عند وصول الرحلة قراءة البيانات إلكترونيًا وتوزيع الحقائب على مقار إقامة الحجاج في الفنادق.

أما في مرحلة العودة، فيتم استلام الحقائب من أماكن إقامة الحجاج ونقلها مباشرة إلى المطار لشحنها على الطائرات، على أن يستلمها الحجاج فور وصولهم إلى مطار القاهرة.