بشرى للمسافرين.. مصر للطيران تعلن عودة انتظام رحلاتها إلى مدن الإمارات

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026، عن عودة انتظام حركة طيرانها بشكل كامل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد فترة قصيرة من التعليق المؤقت الذي شهدته المنطقة.

استقرار الأوضاع وعودة الجداول

وكشفت الشركة في بيان لها، أن الرحلات المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى كل من (دبي، وأبوظبي، والشارقة) عادت لتعمل وفقًا لجداول التشغيل المنتظمة دون أي تغييرات. ويأتي هذا القرار في أعقاب المستجدات الصادرة عن السلطات المعنية بدولة الإمارات وتأكيد استقرار الأوضاع في المنطقة.

تواصل مباشر مع الركاب

وأكدت مصر للطيران أنها تفتح كافة قنوات التواصل للرد على استفسارات الركاب ومراجعة حجوزاتهم عبر الآتي:

الخط الساخن داخل مصر: 1717 من أي هاتف محمول.

الهاتف الأرضي: 090070000.

الأرقام الدولية: 97142306666+ أو 966122297777+.

الموقع الإلكتروني: www.egyptair.com.

كما يمكن للعملاء التوجه لأقرب مكتب بيع تابع للشركة أو الوكيل السياحي لضمان تحديث بيانات سفرهم.