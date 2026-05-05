الإشراف العام
برلمان

قيادي بمستقبل وطن: الموقف المصري الداعم للإمارات يبرهن على وحدة المصير والترابط الإستراتيجي بين القاهرة وأبوظبي

المهندس أحمد أمين مسعود
عبد الرحمن سرحان

أكد المهندس أحمد أمين مسعود، أمين أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، أن البيان المصري الصادر بشأن الاعتداء على الناقلة الإماراتية في مضيق هرمز، يعكس رؤية وطنية شاملة تضع استقرار المنطقة فوق كل اعتبار، مشددًا على أن الدولة المصرية، بقيادتها الحكيمة، تبعث برسالة واضحة مفادها أن العبث بأمن الممرات الملاحية يُعد مساسًا مباشرًا بالأمن القومي العربي والارتباطات الاقتصادية الدولية.

وثمّن، في تصريحات له، التحرك الدبلوماسي المصري السريع، الذي يثبت يومًا بعد يوم أن القاهرة هي “بوصلة الاستقرار” في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن استهداف السفن التجارية في هذه المنطقة الحيوية يمثل مقامرة بمصالح الشعوب، ويتطلب اصطفافًا عربيًا ودوليًا قويًا لردع الجهات التي تسعى إلى نشر الفوضى في ممرات الطاقة العالمية.

الموقف المصري الداعم لدولة الإمارات العربية

وأضاف مسعود أن الموقف المصري الداعم لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يجسد أسمى معاني التضامن العربي، مؤكدًا الدعم الشعبي لكافة القرارات السيادية التي تتخذها الدولة لحماية مصالحها القومية ودعم الأشقاء، انطلاقًا من الإيمان الراسخ بأن أمن الخليج العربي يُعد عمقًا استراتيجيًا للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن موقف مصر يبرهن على وحدة المصير والترابط الاستراتيجي بين القاهرة وأبوظبي.

 توظيف أدوات القوة الناعمة 

وأشاد مسعود بقدرة الدولة المصرية على توظيف أدوات القوة الناعمة والدبلوماسية لإجهاض مخططات التصعيد، والعمل على إرساء قواعد السلام العادل والشامل، بما يحفظ سيادة الدول ويؤمّن طرق التجارة العالمية من أي تهديدات غير مسؤولة.

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

لهذه الأسباب .. طبيبة تحذر مرضى السكري من نوع شهير للحبوب الكاملة | خاص

من دون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لأطفالك

