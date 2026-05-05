وزيرة التضامن : تذليل عقبات تلبية مطالب المواطنين في دوائر نوابهم بالبرلمان

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عدداً من النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، بحضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، و داليا مختار مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بالوزارة.

ويأتي اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تحرص وزيرة التضامن الاجتماعي على عقدها مع النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك للإطلاع على طلبات النواب والعمل على تلبية مطالب المواطنين في دوائرهم، وذلك في إطار التكامل بين مؤسسات الدولة.

وتناول اللقاء استعراض أبرز الطلبات المقدمة من النواب للوزارة، منها ما يتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وحصول عدد من الأسر الأولي بالرعاية على مساعدات برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، كما تم التطرق إلى مناقشة جهود وبرامج ومشروعات الوزارة المختلفة.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن حرصها على عقد تلك اللقاءات مع النواب، والعمل على بحث كافة الطلبات ودراستها في إطار من الشفافية التامة بما يعود بالفائدة على المواطن، خاصة أن الجميع يعمل من أجل توفير حياة كريمة لكافة المواطنين.

ومن جانبهم توجه النواب بخالص الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على حرصها على لقاءهم والإطلاع على طلباتهم وتوجيه المسئولين بالوزارة على العمل على سرعة بحث تلك الطلبات وتذليل أية مشاكل تواجه المواطنين.