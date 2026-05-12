أمانة الطاقة المركزية بـ "مستقبل وطن" تستعرض خطتها المقبلة لدعم التحول للطاقة المتجددة

عقدت أمانة الطاقة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أسامة كمال أمين أمانة شئون الطاقة المركزية، ورئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، اجتماعا تنظيميا مع أمناء الأمانة بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لاستعراض خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة الطاقة المركزية بالحزب، بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

أبرز ملامح خطة عمل الأمانة خلال المرحلة المقبلة

وفي بداية الاجتماع، استعرض النائب أسامة كمال أبرز ملامح خطة عمل الأمانة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الحزب يتبنى ملفات استراتيجية تستهدف تخفيف تداعيات أزمة الطاقة العالمية عن كاهل المواطن والدولة.

تشكيل فريق عمل من أعضاء هيئة مكتب أمانة الطاقة

وفي ختام الاجتماع تم تشكيل فريق عمل من أعضاء هيئة مكتب أمانة الطاقة وكذلك أمناء الأمانة بالمحافظات لمتابعة المبادرات التى تم استعراضها خلال الاجتماع.

وشهد الاجتماع نقاشا وتفاعلا بين المشاركين حول المبادرات التي تم استعراضها، وسبل تعزيز دور الحزب في دعم توجهات الدولة نحو التحول للطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة.