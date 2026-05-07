بمشاركة دولية واسعة.. ختام مؤتمر ECPP 2026 بمكتبة الإسكندرية

اختتمت مكتبة الإسكندرية فعاليات المؤتمر الدولي الثالث عشر للجمعية المصرية لأمراض صدر الأطفال “ECPP 2026”، والذي أُقيم على مدار يومي 6 و7 مايو، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور عبد العزيز قنصوة، بمشاركة واسعة من كبار المتخصصين في طب الأطفال وأمراض الصدر من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية.

وشهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات الطبية والعامة، من بينهم الدكتور أشرف حاتم، والدكتورة هند حنفي، والدكتورة أميرة ياسين، والدكتور عبد المنعم فوزي، والدكتور محمد بدران، إلى جانب نخبة من أساتذة الجامعات والخبراء في مجال أمراض الصدر لدى الأطفال.

وقال الدكتور نادر فصيح، إن المؤتمر هذا العام شهد تنظيم مجموعة من ورش العمل التدريبية المتخصصة التي استهدفت تأهيل شباب الأطباء على أحدث أساليب التشخيص والعلاج، موضحًا أنها تضمنت التدريب على استخدام مناظير الصدر، وتقنيات الموجات فوق الصوتية، وتشخيص اضطرابات النوم، إلى جانب أحدث طرق العلاج الطبيعي لحساسية الصدر.

وأضاف أن فعاليات المؤتمر شملت أكثر من 30 جلسة علمية شارك فيها ما يزيد على 200 متحدث من مصر وعدد من الدول، بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا، وإيطاليا، واليونان، والإمارات، ولبنان، والأردن، والعراق، وليبيا، وبنجلادش، مؤكدًا أن هذا التنوع يعكس المكانة العلمية الكبيرة التي وصل إليها المؤتمر على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار رئيس المؤتمر إلى أن الحدث حظي بدعم واعتماد من الجمعية الأوروبية لأمراض الصدر والجمعية الأمريكية لأمراض الصدر، كما حصل على أعلى عدد من الساعات المعتمدة من البورد الأوروبي لاعتماد أمراض الصدر، في إنجاز وصفه بأنه الأول من نوعه لمؤتمر طبي يُعقد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.