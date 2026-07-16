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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البنك التجاري الدولي CIB يرتب تمويلاً بقيمة 18 مليار جنيه لصالح «أو ويست» بالشراكة مع بنكي مصر والأهلي

البنك التجاري الدولي CIB
البنك التجاري الدولي CIB
أحمد عبد القوى


في خطوة تعكس الدور المحوري للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB) في ترتيب وإدارة التمويلات المشتركة الكبرى، أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر توقيع إحدى شركاتها التابعة، أوراسكوم العقارية ش.م.م، اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة 10 سنوات، بمشاركة البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك مصر والبنك الأهلي المصري، وذلك لدعم استكمال أعمال التطوير بمشروع «أو ويست - O West» بغرب القاهرة.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم القابضة للتنمية، والدكتور إسكندر طعمه، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية مصر، إلى جانب قيادات البنوك المشاركة، وفي مقدمتهم الأستاذ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي (CIB)، والأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والأستاذ محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.

دور محوري للبنك التجاري الدولي (CIB)

يتولى البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) دور المرتب الرئيسي الأولي، ومسوق التمويل، ووكيل التمويل، وبنك الحساب، بما يعكس خبرته الواسعة في هيكلة وإدارة التمويلات المشتركة، ودوره الاستراتيجي في دعم المشروعات التنموية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي.

كما يشارك بنك مصر بصفته مرتبًا رئيسيًا أوليًا ومسوقًا للتمويل ووكيلًا للضمان، فيما يشارك البنك الأهلي المصري بصفته مرتبًا رئيسيًا أوليًا ومسوقًا للتمويل وبنك حساب مساهمة المقترض.

دعم استكمال وتوسعات «أو ويست»

يسهم التمويل في تسريع وتيرة الإنشاءات واستكمال المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع «أو ويست»، بما يواكب النمو المتزايد والطلب المتنامي على المشروع، ويدعم خطط أوراسكوم للتنمية مصر للتوسع المستدام في السوق المصري.

ويعكس الحصول على تمويل طويل الأجل بهذا الحجم ثقة كبرى المؤسسات المصرفية، وفي مقدمتها البنك التجاري الدولي (CIB)، في قوة الأداء التشغيلي لأوراسكوم العقارية، وجودة أصولها، واستراتيجيتها طويلة الأجل.

تصريحات قيادات أوراسكوم

أكد الدكتور إسكندر طعمه أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الشركة للاستثمار طويل الأجل في السوق المصري، مشيرًا إلى أن مشروع «أو ويست» يجسد رؤية الشركة في تطوير مدينة متكاملة توفر تجربة معيشية مستدامة، وليس مجرد مشروع عقاري تقليدي.

وأضاف أن ثقة المؤسسات المصرفية الكبرى، وعلى رأسها البنك التجاري الدولي (CIB)، تعكس قوة نموذج أعمال الشركة وقدرتها على تنفيذ مشروعات تحقق قيمة مضافة للعملاء وتدعم التنمية العمرانية والاقتصادية في مصر.

CIB: تمويل يعزز النمو الاقتصادي

من جانبه، أوضح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي (CIB)، أن هذا التمويل يعكس استمرار البنك في أداء دوره المحوري في ترتيب وإدارة التمويلات المشتركة، بما يسهم في دعم قطاع التطوير العقاري وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأضاف أن تمويل مشروع «أو ويست» يمثل محطة جديدة في مسيرة تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تتماشى مع رؤية الدولة للتوسع العمراني، مؤكدًا حرص CIB على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تخلق قيمة مضافة وتسهم في دفع عجلة التنمية.

مساهمة بنك مصر والبنك الأهلي المصري

أكد هشام عكاشه أن مشاركة بنك مصر بحصة تبلغ 7 مليارات جنيه تأتي في إطار دعم الاقتصاد الوطني والقطاع العقاري باعتباره أحد محركات النمو الرئيسية، مشيرًا إلى أهمية التمويلات المشتركة في تعزيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

كما شدد محمد الإتربي على أن مشاركة البنك الأهلي المصري تعكس التزامه بدعم المشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية، خاصة في قطاع التطوير العقاري، لما له من دور مؤثر في تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة به.

نموذج ناجح للتعاون المصرفي العقاري

تجسد الاتفاقية نموذجًا متقدمًا للتعاون بين القطاعين المصرفي والعقاري، بقيادة البنك التجاري الدولي (CIB)، بما يعزز قدرة المؤسسات المالية المصرية على تمويل المشروعات الاستراتيجية طويلة الأجل، ويدعم خطط الدولة للتنمية العمرانية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار المصري.

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