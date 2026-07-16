الثانوية العامة 2026.. وفاة طالبة في حادث وإصابات متفرقة بين الطلاب والملاحظين داخل لجان الامتحانات بالمحافظات

تسببت الضغوط النفسية وارتفاع درجات الحرارة والإجهاد المصاحب لأيام امتحانات الثانوية العامة، في وقوع عدد من الحالات الصحية الطارئة، ما استدعى تدخل الفرق الطبية وسيارات الإسعاف في أكثر من محافظة.

وبين حالات هبوط وإغماء وأزمات نفسية داخل اللجان، شهد اليوم الختامي لامتحانات الثانوية العامة، واقعة مؤلمة بوفاة طالبة متأثرة بإصابتها في حادث تعرضت له قبل أداء الامتحانات في محافظة القليوبية.

وفاة طالبة بالثانوية العامة في بنها

حيث توفيت الطالبة جومانا و. م، المقيدة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة بنها الثانوية بنات، متأثرة بإصابتها البالغة التي تعرضت لها إثر حادث وقع قبل نحو أسبوع داخل نفق الإشارة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وكانت الطالبة قد نُقلت إلى المستشفى عقب الحادث لتلقي العلاج، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، رغم محاولات الأطباء لإنقاذها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وسادت حالة من الحزن بين أسرة الطالبة وزميلاتها ومعلميها، الذين نعوها بكلمات مؤثرة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان. رحمها الله رحمة واسعة.

إصابة ملاحظة بلجنة ثانوية عامة في العبور

أصيبت ملاحظة بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، اليوم، بحالة إغماء أثناء أداء عملها داخل اللجنة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت الجهات المختصة إخطارًا بإصابة ريهام م " الملاحظة بلجنة مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات التابعة لإدارة العبور التعليمية، بحالة إغماء خلال سير امتحانات الثانوية العامة.

وعلى الفور، جرى تقديم الإسعافات الأولية لها داخل اللجنة، قبل أن يتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية والاطمئنان على حالتها الصحية.

وانتظمت أعمال الامتحانات داخل اللجنة بصورة طبيعية، واتخذت الجهات المعنية الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، مع متابعة الحالة الصحية للملاحظة.

إصابة مراقبة بارتفاع ضغط الدم

وفي الدقهلية، أصيبت سيدة بارتفاع في ضغط الدم داخل مدرسة شهداء بني عبيد الثانوية بمحافظة الدقهلية، حيث تلقت غرفة عمليات الإسعاف بلاغًا، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين أن المصابة تدعى منى سليمان محمود، 56 عامًا، وتعاني من ارتفاع في ضغط الدم، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لها، ثم نقلها إلى مستشفى بني عبيد لاستكمال الفحوصات وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

هبوط حاد لطالبة ببني عبيد بالدقهلية

وشهدت لجنة مدرسة شهداء بني عبيد بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، تعرض طالبة لحالة هبوط عام أثناء تواجدها داخل اللجنة.

كانت غرفة عمليات الإسعاف تلقت بلاغًا في تمام الساعة 10:40 صباحًا، يفيد بوجود حالة مرضية داخل اللجنة، ووصلت سيارة الإسعاف إلى اللجنة.

وبالفحص، تبين إصابة أسماء عبد الحافظ عبد الرازق، 18 عامًا، مقيمة ببني عبيد، بحالة هبوط عام، حيث تلقت الإسعافات الأولية في مكان البلاغ، إلا أنها رفضت النقل إلى المستشفى بعد استقرار حالتها.

إصابة طالبة بحالة نفسية

أصيبت طالبة بالثانوية العامة بحالة نفسية داخل لجنة امتحانات مدرسة الثانوية بنات بسندوب بمدينة المنصورة، ما استدعى تدخل سيارة الإسعاف لتقديم الرعاية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات الإسعاف بلاغًا بوجود حالة مرضية داخل اللجنة، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص، تبين أن الطالبة سوزان مصطفى عوض، 18 عامًا، مقيمة المنصورة، تعرضت لحالة نفسية أثناء أداء الامتحان، وتم التعامل معها داخل اللجنة وتقديم الإسعافات اللازمة، مع متابعة حالتها.

هبوط حاد داخل لجنة جزيرة الورد بالدقهلية

شهدت لجنة امتحانات مدرسة جزيرة الورد بجديلة بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، تعرض طالبة لحالة هبوط عام أثناء أداء امتحان الثانوية العامة.

تلقت هيئة الإسعاف المصرية بلاغًا يفيد بوجود حالة مرضية داخل اللجنة، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين إصابة الطالبة راندة وحيد محمد، 18 عامًا، مقيمة بقرية البرامون، بحالة هبوط عام، حيث تلقت الإسعافات الأولية داخل اللجنة، إلا أنها رفضت النقل إلى المستشفى بعد استقرار حالتها.