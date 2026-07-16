سهل..طلاب علمي رياضة بالإسكندرية يختتمون امتحانات الثانوية العامة 2026

أنهى طلاب الشعبة العلمية (رياضة) بالثانوية العامة 2026، منذ قليل، أداء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، والذي استمر لمدة ساعتين وفقًا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم، وسط ارتياح من أغلب الطلاب حول مستوى الامتحان.

تفاصيل الامتحان

وتضمن الامتحان 20 سؤالًا، منها 18 سؤال اختيار من متعدد وسؤالان مقاليان، بإجمالي 30 درجة، موزعة بواقع 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية، ليختتم طلاب الشعبة العلمية (رياضة) ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

ويُشار إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام يبلغ 921 ألفًا و709 طلاب وطالبات بالنظامين الجديد والقديم، منهم 3403 طلاب بالنظام القديم، و918 ألفًا و306 طلاب بالنظام الجديد.

ويبلغ عدد المجمعات الامتحانية 613 مجمعًا، تضم 2032 لجنة على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي، مقارنة بـ2150 لجنة خلال العام الماضي.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2026

وبدأت وزارة التربية والتعليم أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2026 إلكترونيًا «أولًا بأول» للمواد التي انتهى الطلاب من أدائها، بالتوازي مع استمرار الامتحانات.

ويُجرى التصحيح إلكترونيًا بالكامل لأسئلة الاختيار من متعدد «البابل شيت» والأسئلة المقالية، بما يضمن حصول الطلاب على كامل حقوقهم، وفقًا لما قدموه من إجابات.