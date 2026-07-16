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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

100 كجم.. حملة تموينية تضبط أسماكًا فاسدة ومنتجات مجهولة المصدر في أخميم بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

واصلت الأجهزة الرقابية بمحافظة سوهاج حملاتها المكثفة على الأسواق، في إطار إحكام الرقابة على السلع الغذائية المتداولة، حيث نجحت حملة بمركز أخميم في ضبط كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب منتجات مجهولة المصدر، قبل وصولها إلى المواطنين.

وشنت إدارة تموين أخميم، بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري، حملة رقابية موسعة استهدفت الأسواق ومحال بيع وتداول السلع الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري وحماية صحة المستهلكين.

وجاءت الحملة برئاسة جمال عبد الناصر عارف، مدير إدارة تموين أخميم، وبمشاركة حازم أحمد فرغل، رئيس الرقابة التموينية، وعبد الرحيم رجب، رئيس قسم الرقابة التموينية، إلى جانب فريق من إدارة الطب البيطري.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 100 كيلو جرام من الأسماك المملحة ثبت تغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 20 عبوة شاي مقلدة ومجهولة المصدر، و48 عبوة مشروبات غازية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى كميات من اللحوم المصنعة غير المطابقة للاشتراطات الصحية.

وأكدت الحملة أن تداول مثل هذه المنتجات يمثل خطرًا على صحة المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الإقبال على شراء الأغذية من الأسواق، وهو ما يستدعي استمرار الحملات المفاجئة لضبط المخالفين ومنع تداول السلع غير المطابقة للمواصفات.

وعلى الفور، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.

وشددت الجهات المشاركة في الحملة على استمرار المرور الدوري على الأسواق والمحال التجارية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لضبط أي مخالفات تتعلق بالسلع الغذائية، والتصدي لمحاولات طرح منتجات فاسدة أو مجهولة المصدر، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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