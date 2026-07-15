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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«النعماني» يوثق أول معاملة رسمية بمكتب الشهر العقاري الجديد بعد افتتاحه بجامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

افتتح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم الأربعاء، مكتب الشهر العقاري والتوثيق، بالحرم الجامعي الجديد، وذلك في خطوة تعكس حرص الجامعة على تطوير منظومة الخدمات المقدمة لمنسوبيها.

وتوفير الخدمات الحكومية داخل الحرم الجامعي بحضور كل من الدكتور خالد عمران والدكتور حسين طه، نواب رئيس الجامعة، والمستشار محمد صلاح، عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل، والدكتور علي خلف، بالمكتب الفني لمساعد وزير العدل، وعلي السيد، أمين مكتب سوهاج ووكيل وزارة العدل،  ولفيف من عمداء الكليات أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري وطلاب الجامعة.

وقدم "النعماني" الشكر  للمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، على التعاون المثمر، وافتتاح المكتب بالجامعة، والذي يعد إضافة جديدة لمنظومة الخدمات المتكاملة التي تقدمها الجامعة، ويتيح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والمواطنين إنجاز مختلف من أعمال التوثيق بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى الانتقال خارج الجامعة، بما يواكب توجهات الدولة في التوسع في إنشاء المكاتب الخدمية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

جامعة سوهاج

وأوضح المستشار محمد صلاح أن افتتاح مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجامعة سوهاج يُجسد رؤية وزارة العدل في التوسع في تقديم خدماتها للمواطنين داخل المؤسسات التعليمية والخدمية، بما يحقق أعلى مستويات الجودة والسرعة في الأداء.

وقال إن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التوثيق وفق أحدث النظم التكنولوجية، وتقديم خدمات حكومية عصرية تليق بالمواطن المصري.

وأوضح الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أنه تم تخصيص المقر  لإجراء كل أنواع معاملات التوثيق، بما يتناسب مع الإجراءات والقانون، وإنهاء جميع المعاملات في خطوة واحدة وفى غضون دقائق.

ولفت إلى أن المقر مجهز  بأحدث أجهزة الكمبيوتر المتصلة بشبكة إنترنت قوية، وذلك للربط الإلكتروني بمنظومة بوابة مصر الرقمية، لإتاحة الخدمات بسهولة ويسر.

وعقب افتتاح المكتب، حرص الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، على توثيق أول عقد داخل مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالحرم الجامعي الجديد، إيذانًا ببدء تقديم الخدمات رسميًا لمنسوبي الجامعة والمواطنين، في خطوة تعكس جاهزية المكتب واستعداده لتقديم خدمات التوثيق بكفاءة وسرعة.

جدير بالذكر أن جامعة سوهاج تحرص على التوسع في تقديم الخدمات المتكاملة داخل الحرم الجامعي الجديد، بما يسهم في تلبية احتياجات منسوبيها وتيسير حصولهم على مختلف الخدمات.

ووفرت الجامعة عددًا من الخدمات الحيوية، من بينها مكتب البريد، ودار الحضانة، والمخبز، ومكتب التوثيق إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى، وذلك في إطار سعيها المستمر لتوفير بيئة جامعية متكاملة تلبي احتياجات أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والمترددين على الجامعة.

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