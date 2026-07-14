محافظ سوهاج يعتمد تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالصف الأول الثانوي

اعتمد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، اليوم، تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي القادم2026/ 2027، وذلك وفقًا للدراسة والمقترح المقدم من إدارة التخطيط وأدارة التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم بسوهاج.

والتي راعت نسب النجاح بالشهادة الإعدادية، والطاقة الاستيعابية للمدارس، والكثافات الطلابية بمختلف الإدارات التعليمية، بما يحقق مصلحة الطلاب وحسن توزيعهم على المدارس.

محافظة سوهاج

وأوضح محافظ سوهاج أن الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام في المرحلة الأولى بلغ 260 درجة بجميع مدارس الثانوي العام على مستوى المحافظة، على أن تبدأ أعمال تلقي طلبات التقديم اعتبارًا من السبت 18 يوليو 2026 وحتى 6 أغسطس 2026 وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لأعمال التنسيق.

وأشار راشد إلى أن التنسيق هذا العام سيتم على ثلاث مراحل، وأن ما تم اعتماده حاليًا هو المرحلة الأولى، على أن يتم الإعلان عن المرحلتين الثانية والثالثة في ضوء الأماكن الشاغرة بالمدارس والكثافات الفعلية.

بما يضمن تحقيق العدالة وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام وفق الإمكانات المتاحة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد السيد إلى أن أعمال القبول ستتم وفق الضوابط والتعليمات المنظمة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي والكثافات المقررة، مؤكدًا أن مديرية التربية والتعليم أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لتيسير إجراءات التنسيق، وتوفير المناخ المناسب لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور خلال فترة التقديم.