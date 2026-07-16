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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

188 ضحية.. حبس عنتيل سوهاج القاصر على ذمة التحقيقات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

أمرت النيابة العامة بحبس شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تقدم 188 فتاة وسيدة ببلاغات مختلفة إلى مباحث الانترنت، لتهديده لهن بصور ومقاطع فيديو خاصة بهن، في قضية باشرتها جهات التحقيق بقسم شرطة ثان سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بضبط المتهم القاصر بعد تلقي عدة بلاغات ضده.

وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم، وهو قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، كان بحوزته محتوى يضم صورًا ومقاطع فيديو تخص 188 فتاة وسيدة، تتراوح أعمارهن بين 17 و60 عامًا، الأمر الذي دفع الأجهزة المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبطه للتحقيق في ملابسات الواقعة.

وباشرت جهات التحقيق بنيابة قسم شرطة ثان سوهاج التحقيقات فور عرض المتهم عليها، للوقوف على كيفية حصوله على تلك الصور والمقاطع، وابتزازه لهن، وما إذا كانت قد تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، أو استُخدمت في أي جرائم إلكترونية، فضلًا عن فحص محتوى الهاتف والأجهزة الإلكترونية المضبوطة.

وتواصل جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال المتهم، إلى جانب تفريغ وفحص المضبوطات بواسطة الجهات الفنية المختصة، تمهيدًا لكشف جميع تفاصيل القضية، وتحديد ما إذا كانت هناك وقائع أخرى مرتبطة بها أو متهمون آخرون.

وأصدرت نيابة قسم شرطة ثان سوهاج قرارًا بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحريات واستكمال أعمال الفحص الفني للأجهزة المضبوطة، لحين كشف جميع ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة الجرائم الإلكترونية وحماية الخصوصية، خاصة في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية، وما قد يصاحبها من جرائم تمس الحياة الخاصة للمواطنين، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف المزيد من التفاصيل.

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