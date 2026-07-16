"النفط" العراقية: عمليات تحميل النفط من الموانئ الجنوبية مستمرة ولا يوجد أي توقف

أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، أن عمليات تحميل النفط من الموانئ الجنوبية مستمرة ولا يوجد أي توقف.

وذكر المتحدث باسم الوزارة سليم الركابي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "الأنباء التي وردت من بعض الصفحات والقنوات التلفزيونية بشأن توقف عمليات تحميل النفط العراقي من الموانئ الجنوبية بسبب سقوط مسيّرة على إحدى ناقلات النفط ، غير صحيحة".

وأضاف أن "عمليات تحميل النفط من الموانئ الجنوبية مستمرة ولا يوجد أي توقف، مشيراً إلى أن "شركة تسويق النفط (سومو) مازالت تحقق في عملية سقوط جسم غريب على إحدى الناقلات، وفي حال اكتمال التحقق سنعلن النتائج".

من جهتها، أكدت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم، أن المسيّرة التي سقطت على إحدى الناقلات خارج نطاق الموانئ العراقية، منوهة بأن عمليات التفريغ والمناولة داخل الموانئ مستمرة من دون أي توقف.

وقال مصدر في الشركة إن "السفينة التي تعرضت لطائرة مسيّرة مجهولة في المياه الإقليمية، كانت خارج نطاق الموانئ العراقية".وأكد المصدر، أن "عمليات التفريغ والمناولة داخل الموانئ العراقية مستمرة .