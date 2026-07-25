أخبار التكنولوجيا| فيسبوك تكشف عن Seller لإدارة المبيعات بالذكاء الاصطناعي.. طريقة تشغيل واتساب على آيباد في ثوان

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلنت شركة ميتا، عن مجموعة من التحديثات الجديدة لمنصة فيسبوك، في خطوة تهدف إلى تعزيز تفاعل المستخدمين وتحسين تنظيم الخدمات داخل المنصة.

تحديث واتساب يشعل مخاوف حكومتها.. ما الدولة التي طالبت بوقفه؟



بينما تستعد منصة واتساب، لإطلاق واحدة من أكبر ميزات الخصوصية في تاريخها، تجد شركة “ميتا” نفسها أمام موجة اعتراضات حكومية متصاعدة، بعدما اعتبرت عدة دول أن التحديث الجديد قد يتحول إلى ثغرة أمنية تمنح المجرمين والإرهابيين مساحة أكبر للاختباء.

يبحث الكثيرون عن سعر هاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra الجديد، الذي كشفت عنه شركة سامسونج مؤخرا ضمن فئة الهواتف القابلة للطي الفاخرة، حيث يأتي بتصميم متطور وتحسينات ملحوظة في الأداء وعمر البطارية وتجربة الاستخدام، ليواصل منافسة الأجهزة الأعلى في سوق الهواتف الذكية.

في خطوة طال انتظارها من مستخدمي أجهزة آيباد، بدأ تطبيق واتساب طرح تحديث جديد يمنح الأجهزة اللوحية استقلالية أكبر، حيث أصبح بإمكان المستخدمين إنشاء حساب جديد وإعداده مباشرة على الجهاز، دون الحاجة إلى الاعتماد على هاتف ذكي كجهاز رئيسي.



رغم أن إطلاق هاتف “آيفون 18 برو ماكس” لا يزال على بعد أسابيع، بدأت التسريبات والشائعات حول هاتف آبل الرائد المقبل في إثارة اهتمام المستخدمين، وسط توقعات بوصوله في سبتمبر المقبل مع مجموعة من الترقيات المهمة تشمل معالجا أسرع، وكاميرات محسنة، واتصالا أفضل، وتصميما أكثر تطورا.

رفع رجل من ولاية فلوريدا دعوى قضائية ضد شركة OpenAI والرئيس التنفيذي سام ألتمان، متهما روبوت الدردشة ChatGPT بتقديم نصائح صحية غير دقيقة، قال إنها دفعته إلى تأخير طلب العلاج رغم ظهور أعراض سبقت إصابته بجلطة رئوية كادت تودي بحياته.

يعد انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع الجهد المفاجئ Power Surge، من أكبر المخاطر التي تهدد الأجهزة الإلكترونية، خاصة أجهزة الكمبيوتر، إذ لا يقتصر تأثيرهما على إيقاف الأجهزة بشكل مفاجئ، بل قد يؤديان أيضا إلى تلف المكونات الداخلية أو فقدان البيانات المهمة.