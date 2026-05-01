الاتحاد السكندري ينفي مشاكل أوضة اللبس: الهزيمة من وادي دجلة طبيعية

كشف الإعلامي جمال الغندور نقلا عن مصدر مسؤول بنادي الاتحاد السكندري نفى بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن مشاكل في "أوضة اللبس" خلال الفترة الحالية وهي السبب في الهزيمة أمام وادي دجلة.

وأكد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن فريق الاتحاد السكندري لم يكن في يومه أمام وادي دجلة، وهي هزيمة طبيعية مثلها مثل أي خسارة في كرة القدم مؤكدًا أنها هزيمة مريرة بالتأكيد ولكنها ليست نهاية المطاف.

وعن ميلود حمدي، أكد أنه مدرب كبير للغاية ولكنه يحتاج لوقت وفترة إعداد جيدة والكل يثق في المدرب، وهدف الاتحاد حاليًا هو البقاء في الممتاز والإعداد الجيد للموسم الجديد والتواجد وسط الكبار.