الادخار والاستثمار أهم النصائح.. عبير فؤاد تكشف عن توقعات برج الحوت 2026

برج الحوت يبدأ من يوم 20 فبراير إلى 20 مارس، فهو من الأبراج المائية التي تتمتع بشخصية وسمات مختلفة عن باقي الأبراج.

وكشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج في تصريح لـ صدى البلد، عن أبرز وأهم توقعات برج الحوت خلال عام 2026.

توقعات برج الحوت 2026

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي



- إذا كنت متزوجا أو مرتبطا:

إذا كان عاما 2024 و2025 قد اختبرا صلابة علاقتك بشريك حياتك، فإن عام 2026 سيكون أكثر نعومة.

وسيسمح لك النصف الأول من العام بإعادة التواصل وتقوية أو إعادة ترسيخ العلاقة مع الطرف الآخر.

في النصف الثاني من العام تستطيع أن تدير أمورك الحياتية بحكمة.

عموما، يعتبر هذا العام فرصة لقضاء المزيد من الوقت مع من تحب، ومشاركته الهوايات والأنشطة.

- إذا كنت غير مرتبط:

قد تكون في النصف الأول من عام 2026 على موعد مع لقاء شخص جديد.

تستطيع في العام الجديد أن تحدد ما تريده، وما لم تعد تريده في أي علاقة عاطفية، وقد يساعك ذلك على الدخول في ارتباط جديد.

توقعات برج الحوت على الصعيد المهني والمالي



في عام 2026.. تدفعك الأفلاك لتنظيم أعمالك بشكل أفضل، ووضع أهداف قابلة للتحقيق، في العام الجديد.. ستصر على وضع خطط لمشاريع واقعية ومدروسة جيدًا، ابتداء من 14 فبراير.. الكثير من مواليد الحوت أمامهم عام مثالي لإطلاق أو تأسيس مشروع قوي.

ابتداءً من شهر يوليو.. حافظوا على التقدم بحذر وتأني، وخططوا لخطواتكم مسبقًا، وكونوا مستعدين للتكيف مع الظروف، وبالنسبة للبعض، لا تترددوا في مراجعة أسلوب عملكم.

وفي الأمور المالية على مدار العام الجديد، ستحتاج إلى أن تكون أكثر يقظة. سيتطلب منك عام 2026 الادخار والاستثمار في مجالات مضمونة، وأكثر من أي وقت مضى، ستعطي الأولوية للأمان المادي، وتضع حدّا لإنفاقك.

توقعات برج الحوت على الصعيد الصحي



من أول عام 2026.. تتحسن طاقتك البدنية تدريجيا وتتحرك بإيقاع أسرع، وتمارس المزيد من الأنشطة رغم بعض الأوقات العصيبة.

عموما، ستتمتع بلياقة بدنية، وتتمكن من تنظيم جهودك، وتوظيفها في اتجاه سليم دون صعوبة تُذكر.