أهمية استثمار وقت الأبناء بأنشطة مفيدة وتأثير ذلك في بناء الشخصية.. تفاصيل

قالت الدكتورة أمل شمس، أستاذ علم الإجتماع والتربية بجامعة عين شمس، إن الوقت هو الحياة الخاصة بالإنسان، معقبة: “كل ساعة إبني بيضيعها فى حاجة إذا أنه لا يستثمر حياته بطريقة صحيحة”.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن مشكلة الأجيال فى العالم الذى نعيشه، انه رأي الهاتف المحمول دائما مع الكبار فيبدأ التعامل معه كأنه مكون من مكونات حياته كشئ أساسي، وبالتالي فى حال عدم إستخدامه صحيحا، فإنه يضيع الوقت.

وتابعت: “يجب تأخير الهاتف المحمول للطفل حتي يدرك الفرص اللي فيه قبل التحديات، لأنه يستخدمه كتصفح بدون هدف، ولكن بعد سن معين حتي ال13 للخبراء، سيقوم بإستخدامه بطريقة صحيحة”.