أجندة فعاليات قصور الثقافة هذا الأسبوع.. ملتقى للفنون التشكيلية بقصر الإبداع.. عروض في نوادي المسرح بالقناة وسيناء

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، أجندة حافلة بالأنشطة الثقافية والفنية، وذلك بدءا من اليوم الأحد، وحتى السبت 14 فبراير الجاري، ضمن استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى ترسيخ قيم الوعي والانتماء، ونشر الثقافة الجادة في مختلف ربوع الجمهورية، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

وتشمل الفعاليات ملتقيات فنية، مؤتمرات، مهرجانات دولية، قوافل ثقافية، وعروض مسرحية، هذا بالإضافة إلى الأنشطة الخاصة بالأطفال وذوي الهمم.

انطلاق الملتقى الثاني للفنون التشكيلية بقصر الإبداع

تنطلق في الثانية عشرة ظهر اليوم الأحد، فعاليات الملتقى الثاني للفنون التشكيلية "رؤى إبداعية"، وذلك بقصر الإبداع الفني بمدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة 49 فنانا وفنانة تشكيلية في مجالات التصوير، الرسم، النحت، الجرافيك، والخزف، وغيرها.

ويشمل الملتقى عددا من اللقاءات التثقيفية والورش المتخصصة والعروض الفنية، تبدأ يوميا في الحادية عشرة صباحا، لإتاحة فرص التفاعل الفني بين الفنانين المبدعين والجمهور والارتقاء بالذائقة الجمالية.

عروض مسرحية متنوعة بإقليم القناة وسيناء الثقافي

تبدأ اليوم الأحد عروض نوادي المسرح لمحافظات إقليم القناة وسيناء الثقافي، ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم الشباب الموهوبين بالأقاليم. وتتضمن الفعاليات سبعة عشر عرضا مسرحيا مجانيا تقدم على مدار تسعة أيام، ويشهد اليوم عرضا بعنوان "ما زلت هنا"، لفرع ثقافة جنوب سيناء، تأليف وإخراج سارة موافي، ويعرض على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ.

وتتواصل الفعاليات مع عروض فرع ثقافة الإسماعيلية في الفترة من 9 حتى 12 فبراير وتقدم جميعها على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، ويستقبل مسرح قصر ثقافة بورسعيد بقية العروض، والخاصة بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء.

عروض متنوعة بمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

يقام غدا الاثنين في السابعة مساء بمسرح فوزي فوزي، حفل ختام مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الثالثة عشرة، والذي تنظمه هيئة قصور الثقافة بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية.

ويشهد حفل الختام عروضا فنية بمشاركة 8 فرق أجنبية تمثل دول اليونان، السودان، فلسطين، لاتفيا، الهند، تونس، كازاخستان، ومونتنيجرو، و6 فرق فنون شعبية مصرية تابعة لقصور الثقافة وتضم فرق أسوان، العريش، بورسعيد، كفر الشيخ، الأنفوشي، وبني سويف.

أما اليوم الأحد تقدم الفرق المشاركة عروضا متنوعة في السابعة والنصف مساءً، تعكس تنوع الثقافات وتشهد على ثراء التراث الإنساني، حيث تقدم فرق بني سويف، واليونان، ومونتينجرو عروضا على مسرح فوزي فوزي، ويستقبل قصر ثقافة كركر عروض فرقتي كفر الشيخ وتونس، ويستقبل نادي صحاري فرقتي العريش وكازاخستان، أما فرقتي بورسعيد ولاتفيا تقدمان عروضهما بميدان المحطة، وتشهد جمعية منشية النوبة عروض فرقتي فلسطين والسودان، فيما تستقبل جمعية شندي عروض كل من الأنفوشي وأسوان والهند.

الأقصر تستقبل الملتقى الـ24 لشباب المحافظات الحدودية

تستقبل محافظة الأقصر في السادسة مساء غد الاثنين فعاليات الملتقى الثقافي الرابع والعشرين لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، ويستمر حتى منتصف فبراير الجاري، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، في إطار برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة.

ويشهد الملتقى برنامجا حافلا بالأنشطة، تشمل لقاءات تثقيفية وتوعوية وورش فنية وحرفية، تنفذ بقصر ثقافة العديسات، لدعم طاقات الشباب الإبداعية، هذا إلى جانب تنظيم دوري ثقافي وآخر رياضي، وجولات متنوعة بالمحافظة.

بني سويف تشهد مؤتمر التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة الـ14

تشهد محافظة بني سويف، في العاشرة صباح بعد غد الثلاثاء انطلاق فعاليات مؤتمر "الذكاء الاصطناعي والتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة.. رؤى وتحديات"، في دورته الرابعة عشرة.

يعقد المؤتمر برئاسة الشاعر الدكتور مسعود شومان، ويستمر حتى 12 فبراير الجاري، ويشهد ثلاثة جلسات بحثية، ومائدة مستديرة بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والمهتمين بمجال ذوي الهمم، بهدف تسليط الضوء على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المساندة لدمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بشكل فعال في المجتمع الرقمي.

ويتضمن اليوم الأول من المؤتمر، افتتاح معرض فن تشكيلي وحرف يدوية، وآخر للكتاب يضم مجموعة من أحدث إصدارات الهيئة، يعقب ذلك الجلسة الافتتاحية، وتتضمن عرض فيلم وثائقي، والكلمات البروتوكولية، وتكريم بعض النماذج المتميزة من ذوي الهمم من أبناء المحافظة، وتختتم بعرض فني لفرقة بني سويف للفنون الشعبية لذوي الاحتياجات الخاصة.

بدء النسخة السادسة من دوري المكتبات للأطفال

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة بدءا من هذا الأسبوع برنامج "دوري المكتبات" في دورته السادسة، بعنوان "الذكاء الاصطناعي"، وتستمر الفعاليات حتى 30 مارس المقبل، بجميع الفروع الثقافية على مستوى الجمهورية.

ويخصص الدوري للأطفال في الفئة العمرية من 9 إلى 18 عاما، ويتضمن عددا من المحاضرات التثقيفية وورش الرسم، إلى جانب قيام المشاركين بتلخيص ثلاثة كتب مرتبطة بموضوع الدورة، والإجابة عن 30 سؤالا في الإطار المعرفي نفسه.

وتبدأ المنافسات بمرحلة تصفية أولى يتم خلالها اختيار أفضل طفلين من كل فرع ثقافي، ثم تصفية ثانية لاختيار أربعة أطفال من كل إقليم ثقافي، وصولا إلى التصفية النهائية بالقاهرة.

قافلة ثقافية جديدة بمدينة برج العرب

تنظم هيئة قصور الثقافة، الأربعاء 11 فبراير، قافلة ثقافية وفنية جديدة للمواهب عبر المسرح المتنقل، بقرية 20 بنجر السكر التابعة لمركز ومدينة برج العرب، بمحافظة الإسكندرية.

تبدأ فعاليات القافلة في التاسعة صباحا، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وتشمل مجموعة متنوعة من الورش الفنية والحرفية، إلى جانب فقرات لاكتشاف المواهب، ومحاضرات تثقيفية وتوعوية، بالإضافة إلى العروض الفنية، وذلك بهدف دعم الطاقات الإبداعية وبناء الوعي الثقافي والمجتمعي بالقرى والمناطق النائية.

كما تحفل الأجندة بمجموعة من اللقاءات التثقيفية والتوعوية، والأمسيات الأدبية والورش الفنية، هذا بالإضافة إلى عروض مسرح الطفل التي تقدم بالمجان بمحافظة الإسكندرية، والفعاليات المنفذة ضمن مشروع المواجهة والتجوال بأسوان، والأخرى الخاصة بمشروع إحياء التراث بسوهاج.