"كلنا جوّه الصورة" مبادرة ثقافية بالإسماعيلية لمواجهة التنمّر وترسيخ ثقافة قبول الاختلاف

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة تفعيل الدور الثقافي والتوعوي للمؤسسات في دعم التماسك المجتمعي ونشر قيم التسامح.

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية تنفيذ مبادرة «كلنا جوّه الصورة»، ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الثقافة، ووزارة الأوقاف، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وبيت العائلة المصرية – فرع الإسماعيلية.

تهدف المبادرة إلى رفع الوعي بمخاطر التنمّر وآثاره النفسية والاجتماعية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية وقيم الاحترام المتبادل و ثقافة الحوار، ونشر قيم قبول الاختلاف، من خلال برامج وأنشطة توعوية تسهم في بناء وعي مجتمعي إيجابي.

شهدت فعاليات المبادرة مشاركة ممثلي بيت العائلة المصرية، حيث ألقى الأنبا القس بشاي إسحاق، كاهن مطرانية الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية، كلمة تناول خلالها أهمية التعايش المشترك داخل وطن واحد، وضرورة الحد من ظاهرة التنمّر بمختلف صورها داخل المجتمع.

كما ألقى فضيلة الشيخ جمال علي أحمد، كبير أئمة ومسؤول شؤون القرآن الكريم بمديرية أوقاف الإسماعيلية، كلمة أوضح خلالها أن الاختلاف لا يخرج المجتمع عن حد الاعتدال، بل يعزز قيم الاحترام المتبادل والتعايش المشترك، داعيًا إلى مواجهة التنمّر بكل أشكاله من خلال الوعي والحوار البنّاء.

كما تضمنت فعاليات المبادرة فقرة «نادي السينما» ، تم خلالها عرض لفيلم Oggy الذي تناول قضية التنمّر بصورة إنسانية مؤثرة، أعقبها نقاش تفاعلي مع المشاركين حول خطورة التنمّر وآثاره النفسية والاجتماعية، وأهمية دور الفرد والمجتمع في التصدي له.

كما شملت الفعاليات عرض اسكتش «سيكودراما»، سبقه تقديم فيديو قصير بعنوان «اختلافنا سر قوتنا»، إلى جانب عدد من الفقرات التوعوية الموجهة للأطفال.

جاءت الفعاليات بحضور الدكتور شعيب خلف، مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، وأحمد يسري، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، وشيرين عبد الرحمن، مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية،  إلى جانب عدد من المهتمين بالعمل العام والتطوعي.

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

