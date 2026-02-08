قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

دار الإفتاء ووزارة الثقافة تطلقان فعاليات لحماية التراث ولقاء توعوي لاستقبال رمضان ببورسعيد

دار الإفتاء ووزارة الثقافة تنفذان ثامن فعاليات التعاون بندوة حول الآداب والفنون وحماية التراث ولقاء توعوي لاستقبال رمضان ببورسعيد
دار الإفتاء ووزارة الثقافة تنفذان ثامن فعاليات التعاون بندوة حول الآداب والفنون وحماية التراث ولقاء توعوي لاستقبال رمضان ببورسعيد
إيمان طلعت

نظمت دار الإفتاء ندوة بعنوان "الآداب والفنون ودورهما في حماية التراث" بمقر بيت ثقافة أم خلف بجنوب بورسعيد، ضمن ثامن فعاليات التعاون المشترك مع وزارة الثقافة، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون بين الجانبين، وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، في إطار حرص الدولة المصرية على بناء الإنسان وتعزيز الوعي الثقافي والفكري.

وشارك في الندوة كل فضيلة الشيخ علي قشطة أمين الفتوى بدار الإفتاء، وفضيلة الشيخ حسام مدين أمين الفتوى بدار الإفتاء، حيث قدما رؤى فكرية ودعوية تؤكد تكامل الخطاب الديني مع الإبداع الثقافي والفني في خدمة المجتمع، كما تناولت الندوة أهمية الدور الذي تقوم به الآداب والفنون في صون الهوية الثقافية والحفاظ على التراث الحضاري، ودعم القيم المجتمعية الأصيلة.

وعلى هامش الفعالية، عقد لقاء عام مفتوح بمكتبة مصر العامة فرع بورسعيد، بعنوان "شهر شعبان واستقبال رمضان"، حاضر فيه فضيلة د. مختار محسن أمين الفتوى بدار الإفتاء، وفضيلة الشيخ محمد صبره أمين الفتوى بدار الإفتاء، تحت إشراف د. ممدوح التابعي مدير المكتبة، وخصص للحديث عن فضائل شهر شعبان والاستعداد الروحي لشهر رمضان المبارك، مع فتح باب الأسئلة والنقاش مع الحضور.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والثقافية، بما يسهم في رفع الوعي المجتمعي، وترسيخ القيم الدينية والوطنية، ودعم جهود الدولة في حماية التراث وبناء الإنسان المصري.

