كيف تجعل عزائم رمضان وسيلة لزيادة المودة والمحبة؟.. استشارية أسرية تجيب

أوضحت د. سماح عبد الفتاح، الاستشارية الأسرية، أن من أبرز مميزات شهر رمضان الكريم التزاور والعزايم بين الأهل والأصحاب والجيران، وأن لهذه اللقاءات فوائد عظيمة إذا تم الابتعاد فيها عن التكلف والإسراف، حيث إن اجتماع الناس على مائدة الإفطار يزيد من الألفة والمحبة والود، ويعد من أجمل وسائل صلة الرحم سواء في رمضان أو غيره.

وأضافت الاستشارية الأسرية، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن المعاملة الطيبة والبشاشة أثناء العزائم أمر أساسي، مشيرة إلى أنه يجب مراعاة الاعتدال في الطعام والكرم، وعدم أن تكون العزومة ثقيلة على القلب أو كئيبة، فالمهم هو نية الداعي وسعيه لمرضاة الله، حيث قال النبي ﷺ: "من فطر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا"، مؤكدًة أن التخطيط المسبق للعزائم وإعلام أهل البيت بعدد الضيوف يساعد على تنظيم الأمور بشكل مريح للجميع.

وأشارت سماح عبد الفتاح إلى ضرورة مراعاة الظروف الخاصة للمعزومين، مثل كبار السن أو المرضى، والتأكد من أن الطعام مناسب لهم، بالإضافة إلى ترتيب الكراسي والأماكن قبل وصول الضيوف، مع اختيار أصناف مألوفة ومقبولة للذوق العام، وتجنب تجربة أطعمة جديدة لأول مرة أثناء الصيام، مؤكدة أن الهدف من العزائم هو التآلف والسرور وليس المباهاة أو التفاخر بالأطعمة.