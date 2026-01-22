قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بأعلى عائد | بنك ناصر يطلق شهادة « سند الادخارية» الجديدة .. كم النسبة؟
ترامب: يتعين على الرئيس الروسي إنهاء الحرب في أوكرانيا
تحذير عاجل من الأرصاد.. شبورة وأتربة تضرب هذه المناطق
صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على عودة الفاخوري
وزارة العمل: 6499 فرصة عمل بـ 10 محافظات بالتعاون مع القطاع الخاص
رئيس وزراء جرينلاند: يجب أن نصدق تصريحات ترامب بأنه لا يريد الاستيلاء على الجزيرة
آخر تحديث لـ سعر الذهب مساء اليوم 22-1-2026.. صعود جديد
بعد انتقاله إلى بيراميدز.. ناصر ماهر يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك
غمرتني رسائلكم بفيض من الحب.. عبدالعزيز مخيون يطمئن جمهوره على صحته
فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسماعيلية
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم استعداداته لمباراة يانج أفريكانز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فتح: ترامب قادر على إجبار إسرائيل على الانسحاب لحدود 1967 بالأراضي المحتلة

غزة
غزة
هاني حسين

أكد الدكتور منذر الحايك المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، أنّ ترجمة دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني في دافوس إلى الانتقال من الترتيبات المؤقتة إلى مسار سياسي واقتصادي واضح في غزة تبدأ بانسحاب أولاً من قطاع غزة بالكامل إلى حدود الرابع من حزيران، وأن تكف إسرائيل عن إعطاء شرعية للمستوطنين في الضفة الفلسطينية، ومن ثم الانتقال باتجاه مسار سياسي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.


وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": " نحن نقول بشكل واضح أن الأمن والاستقرار لن يكون في منطقة الشرق الأوسط إلا إذا اضطر العالم، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تنحاز في كل مرة لدولة الاحتلال، تقر بحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية، دون أن يقر العالم وخاصة الولايات المتحدة بحق الشعب الفلسطيني، والبحث عن حلول اقتصادية وأمنية وتضميد جراح هنا وهناك".


وتابع، أنّ هذه الأمور  لا تصلح في منطقة الشرق الأوسط خاصة في فلسطين: "لأننا شعب أصحاب هذه الأرض نريد أن نتحرر، وسنتحرر بكل الوسائل المتاحة بالنسبة لنا كفلسطينيين حسب ما كفلت لنا الاتفاقيات والقوانين الشرعية بالمقاومة، بالمقاومة السلمية، بالمفاوضات، بأي وسيلة كانت".

وأردف: "وإلى متى سنقاتل إسرائيل وإسرائيل تقتل شعبنا بهذه الطريقة؟ إذن الآن في مجلس السلام، وأنا شخصياً رأيت وتابعت الرئيس ترامب قام بإطفاء حوالي 8 حروب أو 8 نيران في مناطق العالم أطفاها الرئيس ترامب، وهو أوقف الحرب عندنا هنا في غزة، وهو قادر أن يقوم بأعمال مختلفة تماماً، ويستطيع من خلالها أن يذهب باتجاه مسار سياسي يفرض على إسرائيل الإقرار بحق الشعب الفلسطيني من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية".

وواصل: "ترامب يستطيع لأنه رجل قادر ورجل قوي، ونحن شاهدنا ماذا يفعل في هذا العالم، هو استطاع أن يعتقل رئيساً من قصره في إحدى دول العالم، ولذلك هو يستطيع أن يقول لنتنياهو: "عليك أن تنسحب من الأراضي المحتلة عام 67"، ونتنياهو سينصاع، لأنه هو الذي قال للطائرات فوق طهران: "انسحبي وغادري"، وقد غادرت، وهو الذي قال لنتنياهو: "أوقف الحرب في غزة"، فأوقفها نتنياهو".

فتح غزة قطاع غزة اخبار التوك شو فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

ترشيحاتنا

ندوة علمية بجناح الأزهر بمعرض الكتاب تناقش منهجية الشيخ عبد الغني عبد الخالق في خدمة الفقه وأصوله وتوصي بإحياء تراث علماء الأزهر وتعريف الأجيال بمنهجهم

منهجية الشيخ عبد الغني عبد الخالق في خدمة الفقه وأصوله.. ندوة علمية بمعرض الكتاب

جناح دار الإفتاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

في أولى ندواتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب .. دار الإفتاء تناقش الإرشاد الأسري

البحوث الإسلامية يصدر عدد شعبان من مَجَلَّة الأزهر عن تحويل القِبلة

البحوث الإسلامية يصدر عدد شعبان من مَجَلَّة الأزهر عن تحويل القِبلة

بالصور

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد