بأعلى عائد | بنك ناصر يطلق شهادة « سند الادخارية» الجديدة .. كم النسبة؟
ترامب: يتعين على الرئيس الروسي إنهاء الحرب في أوكرانيا
تحذير عاجل من الأرصاد.. شبورة وأتربة تضرب هذه المناطق
صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على عودة الفاخوري
وزارة العمل: 6499 فرصة عمل بـ 10 محافظات بالتعاون مع القطاع الخاص
رئيس وزراء جرينلاند: يجب أن نصدق تصريحات ترامب بأنه لا يريد الاستيلاء على الجزيرة
آخر تحديث لـ سعر الذهب مساء اليوم 22-1-2026.. صعود جديد
بعد انتقاله إلى بيراميدز.. ناصر ماهر يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك
غمرتني رسائلكم بفيض من الحب.. عبدالعزيز مخيون يطمئن جمهوره على صحته
فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسماعيلية
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم استعداداته لمباراة يانج أفريكانز
فتح: يجب البدء بالإغاثة والإعمار في قطاع غزة

هاني حسين

قال الدكتور منذر الحايك المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، إنّ الشعب الفلسطيني عاش طوال الأعوام الماضية التي شهدت الصراع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بتصريحات وقرارات شرعية وقرارات من مجلس الأمن لم يُطبق أي بند بحق الشعب الفلسطيني بالمطلق، مواصلا: "ومن ثم، فإن هناك تصريحات حقيقةً إيجابية اليوم سمعناها، على سبيل المثال البناء في قطاع غزة وأنه لن يبقى فقير في قطاع غزة، لكن هناك أربعة نقاط مهمة".

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ النقطة الأولى، يجب تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب من المنطقة الصفراء إلى حدود الرابع من يونيو عام 67.

وتابع، أن النقطة الثانية، يجب البدء بالإغاثة والإعمار من خلال فتح معبر رفح وتجنيد العالم للبدء بالإعمار في قطاع غزة، والنقطة الثالثة، أنه من المهم بالنسبة للفلسطينيين توحيد النظام السياسي الفلسطيني بتوحيد الجغرافيا الفلسطينية ما بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.

واستطرد: "لكن ما هو أهم الأهم؟ تقرير مصير الشعب الفلسطيني حسب مقترح الرئيس ترامب، كيف سنقرر مصيرنا نحن كفلسطينيين وكيف سيساعدنا العالم وعلى رأس العالم الرئيس ترامب والأشقاء العرب خاصة الدول الضامنة؟ نريد أن ننهي الصراع العربي الإسرائيلي وإلى الأبد، لا نريد العودة إلى الحرب مرة ثانية".

وواصل: "إسرائيل دمرت قطاع غزة، إسرائيل تسرق من أراضينا في الضفة الفلسطينية، ترسل المستوطنين من أجل اقتلاع الأشجار وقتل المواطنين في محاور الضفة.. إذن 4 نقاط أهمها بعد وقف إطلاق النار نريد تقرير مصير شعبنا، هل سنذهب باتجاه الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس أو الأمر سيكون مجرد يعني حياة اقتصادية وأمنية؟".

وأردف: "نحن الأمر لا يعنينا بالناحية الاقتصادية والأمنية، نريد أن نستقل عن دولة الاحتلال، نريد أن نقيم دولتنا الفلسطينية على حدودنا على أرضنا الفلسطينية بما فيها المدينة المقدسة القدس كونها عاصمة سياسية ودينية للشعب الفلسطيني وللأمة العربية أساساً، القدس لا تخصنا نحن كفلسطينيين

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

المؤرخ محمد عفيفي

محمد عفيفي : معرض القاهرة الدولي للكتاب من أهم الأحداث الثقافية في العالم العربي

رئيس العليا لانتخابات المهندسين يجري جولة ميدانية

رئيس العليا لانتخابات المهندسين يتفقد لجان الصعيد ويجري حوارات مباشرة مع المرشحين

عاملة الأهرامات

عاملة مصرية تروج لزيارة الأهرامات بـ إبتسامة وخفة دم

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

