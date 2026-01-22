غزة الجديدة.. كوشنر يعرض "خطة رئيسية" لإعادة إعمار القطاع

استعرض جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، يوم الخميس خطط إعادة إعمار غزة، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

غزة الجديدة

مخطط غزة الجديدة

وقال كوشنر، إن "الخطة الرئيسية" ستُنفذ على مراحل، بما في ذلك التركيز على توفير مساكن للعمال، حيث يُشير إلى إمكانية إنشاء العديد من الصناعات، وتوفير فرص عمل بنسبة 100%، وإتاحة الفرص للجميع.

ويعرض كوشنر على المشاركين في دافوس خريطة لتطوير العقارات في غزة، وصورة مُولّدة حاسوبيًا لـ"غزة الجديدة"، مع التركيز على السياحة الساحلية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، وافقت عدة دول على الانضمام إلى مجلس السلام الخاص بغزة، على هامش منتدى دافوس بسويسرا.

مجلس السلام بشأن غزة

كشفت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني، يوم الخميس عن تفاصيل عن آلية عمل “مجلس السلام” بشأن غزة، التي وقعت على انضمامها إليه على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في سويسرا إلى جانب عدد من الدول الأخرى.

وأوضحت أن القرارات داخل مجلس السلام بشأن غزة، ستُتخذ بأغلبية الأعضاء، مضيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هو "المؤسس ورئيس مجلس السلام"، وهناك صلاحيات أكبر بيد الولايات المتحدة "، من دون أن توضح مزيداً من التفاصيل.