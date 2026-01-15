الخارجية الفلسطينية: السلطة الوطنية ومنظمة التحرير صاحبة الولاية القانونية والسياسية على الأرض المحتلة

كشفت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الخطوات الدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية الفلسطينية لتحفيز المجتمع الدولي وخصوصا الدول الداعمة لخطة الرئيس الأمريكي ترامب على اتخاذ مواقف أكثر فاعلية تجاه الوضع في غزة.

وقالت في لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية: "نتشاور ونعمل باستمرار مع الأشقاء والأصدقاء للخروج بموقف عربي وإسلامي ودولي موحد، واستطعنا بمساعدة مثل مصر والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الشقيقة الوصول إلى مثل هذا الموقف، وعندنا وثيقة نيويورك التي تعطي موقفا شبه عالمي تجاهنا من أجل إنهاء هذا الاحتلال وأن يصل الشعب الفلسطيني إلى تحقيق هدفه في دولة فلسطينية مستقلة".

وأوضحت: "الجهة الرسمية التي يجب أن تكون منخرطة بشكل كامل هي السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير كونها صاحبة الولاية القانونية والسياسية على الأرض الفلسطينية المحتلة، ونعمل مع الأشقاء في مصر والسعودية ودول أخرى لوضعها في إطار يعطينا إطارا قانونيا وسياسيا دوليا يجعلنا نتجه إلى هذا المسار".