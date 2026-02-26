حملة مكبرة تغلق 8 محال وتوجه 50 إنذارًا للمخالفين في نجع حمادى

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي بقنا، حملاتها الميدانية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط العام، بالمرور على عدد من الأنشطة التجارية، للتأكد من مدى الالتزام باشتراطات الترخيص داخل الكتلة السكنية.

وأسفرت الحملة عن توجيه 50 إنذارًا لمحال تدار بدون ترخيص، مع منح مهلة قانونية محددة لتوفيق الأوضاع واستخراج التراخيص اللازمة بما يضمن تقنين أوضاعها وفق الأطر القانونية المعتمدة، كما تم غلق وتشميع 8 محال تجارية ثبتت مزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص المطلوبة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إن الحملات مستمرة بصورة دورية ومفاجئة ولن يتم التهاون مع أي مخالفة، مشددًا على أن الالتزام بالقانون مسؤولية مشتركة لضمان استقرار الأسواق وتحقيق الانضباط الكامل.

وأضاف الزمقان، بأن الحملة جاءت، بمشاركة أحمد محمود، نائب رئيس المركز، إلى جانب قسم الإشغالات وإدارة رخص المحال، ضمن خطة متكاملة تستهدف القضاء على الأنشطة غير المرخصة وإرساء قواعد الالتزام، بما يحقق الصالح العام داخل مدينة نجع حمادى.

من جانبه شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة فرض الانضباط داخل الأسواق والتصدي الفوري لكافة صور المخالفات، مؤكدًا أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء في إطار من العدالة والشفافية، حفاظًا على حقوق المواطنين ودعمًا لاستقرار الحركة التجارية.

وأضاف محافظ قنا، بأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل حملاتها المكثفة لمراجعة أوضاع المحال التجارية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية المنظمة لمزاولة الأنشطة المختلفة، مؤكدًا أن تقنين الأوضاع واستخراج التراخيص يمثلان خطوة أساسية نحو تنظيم الأسواق وتهيئة بيئة عمل آمنة ومنضبطة تعكس المظهر الحضاري للمدن.



