محافظات

محافظ جنوب سيناء يقود جولة ميدانية بشرم الشيخ لتعظيم استثمار الأصول

محافظ جنوب سيناء خلال الجولة
محافظ جنوب سيناء خلال الجولة
ايمن محمد

قاد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة ميدانية موسعة بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والسياحية، والوقوف على معدلات التنفيذ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم جهود التنمية الشاملة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز الحركة السياحية.

واستهل المحافظ جولته بتفقد منطقة انتظار السيارات بقطاع السوق القديم، حيث اطّلع على مشروع تفعيل منظومة «الباركينج الذكي»، موجّهًا بسرعة الانتهاء من الدراسات الفنية والتشغيلية اللازمة، لضمان إدارة المنظومة بكفاءة وتحقيق الانضباط المروري، بما ييسر الحركة أمام المواطنين والسائحين، ويسهم في تعظيم موارد الدولة.

كما تابع أعمال منطقة تهذيب الهضبة، ووجّه بإعداد دراسات متكاملة للاستغلال الأمثل للمنطقة، مع وضع رؤية تخطيطية واضحة تتناسب مع المقومات السياحية للمدينة، مؤكدًا ضرورة تحقيق أقصى استفادة استثمارية منها في إطار حضاري منظم.

وتفقد المحافظ مكتبة الطفل والحديقة الملحقة بها، موجهًا بإعداد دراسة عاجلة لإعادة استغلال الموقع بصورة تحقق عائدًا تنمويًا ومجتمعيًا، مع الحفاظ على طابعه الخدمي، وذلك ضمن خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

وشملت الجولة تفقد المرحلة الأولى المُسلَّمة من مشروع تهذيب الهضبة وتطويرها، حيث وجّه بوضع خطة عاجلة لاستغلالها سياحيًا، وإعداد دراسة تفصيلية لطرحها للاستثمار، بما يعزز من مكانة المدينة على الخريطة السياحية.

وفي منطقة «جنان شرم»، ضمن خطة تطوير خليج نعمة، أوصى المحافظ بإقامة منطقة تجارية وسياحية وترفيهية متكاملة، لتكون متنفسًا حضاريًا ومزارًا جديدًا لرواد المدينة من مختلف الجنسيات، وتسهم في تنويع المنتج السياحي وإثراء التجربة السياحية بمدينة شرم الشيخ.

كما تفقد مبنى مجلس المدينة القديم، ووجّه بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات الزيارة الأخيرة لوزيرة التنمية المحلية، مع سرعة جرد محتويات المبنى، وإعداد تصور متكامل لإعادة طرحه للاستثمار، بما يحقق الاستغلال الأمثل له وفقًا للضوابط القانونية.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من التنفيذية المعنية.

جنوب سيناء المحافظ اسماعيل كمال جولة شرم الشيخ

