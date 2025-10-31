قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو أديب يكشف مفاجآت افتتاح المتحف المصري الكبير
وزير الدفاع الياباني: جميع الخيارات مطروحة لتعزيز القدرات الدفاعية بما في ذلك الغواصات النووية
أحمد حلمي يكشف عن مشاركته في افتتاح المتحف المصري الكبير.. تفاصيل
خبير أثري: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة سلام وثقافة من مصر للعالم
وزير السياحة والآثار يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير غدًا
لحظة تاريخية .. التايمز الإسرائيلية: مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير
بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن
خبير أثري: مصر نجحت في استعادة مكانتها كقوة حضارية وثقافية عالمية
القاهرة للدراسات الاقتصادية: المتحف المصري الكبير نقطة تحول اقتصادي
بفائدة 3%..كيفية التقديم على شقق الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل
عمومية الأهلي تفوض مجلس الإدارة في جدول الأعمال
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم
بفائدة 3%..كيفية التقديم على شقق الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل

منار عبد العظيم

تواصل الدولة المصرية تنفيذ خطتها الطموحة لتوفير سكن آمن ومناسب لكل المواطنين، ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات.

وأكد عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المبادرة تُعد من أهم المبادرات القومية في مجال الإسكان الاجتماعي، وتهدف إلى إتاحة وحدات سكنية حديثة ومتكاملة الخدمات لمحدودي ومتوسطي الدخل، بأسعار مناسبة تتوافق مع قدراتهم المالية وظروفهم المعيشية.

متابعة ميدانية مستمرة لمشروعات الإسكان في المدن الجديدة

أوضح خطاب، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن وزير الإسكان يتابع بصفة دورية معدلات تنفيذ الوحدات السكنية ضمن المبادرة في المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن جميع الوحدات تُسلَّم كاملة التشطيب ومجهزة بكافة المرافق والخدمات الأساسية ومسطحات اللاندسكيب.

وأضاف أن تصميمات المشروعات تراعي معايير العمران الأخضر وكفاءة الطاقة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو المدن الذكية والتنمية المستدامة.

إقبال واسع ودعم حكومي شامل

وكشف المتحدث باسم الوزارة أن مبادرة "سكن لكل المصريين" تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين في مختلف المحافظات، حيث تجاوز عدد المتقدمين في آخر إعلان مئات الآلاف مقارنة بعدد الوحدات المطروحة.

وأكد أن الدولة تقدم دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمواطنين في ثمن الوحدات، عبر مبادرات التمويل العقاري الميسرة، بما يسهم في تحويل حلم امتلاك السكن إلى واقع ملموس لشريحة واسعة من المصريين.

مبادرة التمويل العقاري.. فائدة منخفضة وسداد حتى 30 عامًا

وأشار خطاب إلى أن البنك المركزي المصري أطلق مبادرات تمويل عقاري بفائدة 3% و8% لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع فترات سداد تصل إلى 30 عامًا، لتسهيل امتلاك وحدات سكنية بأسعار مناسبة دون أعباء مالية كبيرة.

وأوضح أن هذه المبادرات تعمل بالتنسيق الكامل بين وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي والبنوك المشاركة، بما يضمن حلولًا مالية مرنة تلبي احتياجات جميع الفئات المستهدفة.

التحول الرقمي في الحجز عبر منصة "مصر العقارية"

ولتسهيل إجراءات الحجز، أتاحت وزارة الإسكان منصة إلكترونية موحدة هي "مصر العقارية"، والتي تتيح للمواطنين حجز الوحدات إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب للمكاتب الحكومية.

وتتضمن خطوات التقديم:

إنشاء حساب شخصي عبر المنصة.

تحميل كراسة الشروط وسداد قيمتها إلكترونيًا.

اختيار الوحدة المطلوبة عبر خريطة تفاعلية.

إدخال بيانات الأسرة ورفع المستندات المطلوبة.

سداد مقدم الحجز وانتظار نتيجة المراجعة والتخصيص.

وأكدت الوزارة أن هذه الآلية تحقق شفافية وعدالة في التخصيص، وتدعم التحول الرقمي في خدمات الإسكان الحكومي.

شروط حجز وحدات "سكن لكل المصريين" 2025

حددت وزارة الإسكان عددًا من الشروط الأساسية للراغبين في الحجز، من بينها:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولا يقل عمره عن 21 عامًا.

ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته.

أن يتناسب الدخل الشهري مع فئة الدخل المستهدفة (محدودي أو متوسطي).

استخدام الوحدة للسكن الشخصي فقط وعدم التصرف فيها قبل المدة القانونية.

