أبرزها منح اجتماعية في الأعياد والمناسبات.. مزايا للعمالة غير المنتظمة في القانون
بحجة توظيف الأموال.. سقوط شبكة مراهنات وعُملات مشفرة غير مشروعة في قبضة الأمن
انتخابات المهندسين.. 10 معلومات هامة عن مواعيد وشروط ومقار التصويت
ننشر أول صورة للمتهمين في قضية السبّاح يوسف محمد من داخل قفص الاتهام
قرار جديد بشأن المتهم بقتل الطفلة قمر بعد انتهاك جسدها في المنيب
منتخب مصر يُواجه مالي بافتتاح مبارياته في النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم للسلة
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر.. ونواب: يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الضغوط الخارجية
مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية
تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
وكيل إسكان النواب يطالب بتشريع جديد لتحقيق التوازن داخل السوق العقارى

المهندس أمين مسعود وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب
ماجدة بدوى

أكد المهندس أمين مسعود وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن اللجنة تستعد لفتح واحد من أهم الملفات التشريعية المؤثرة في السوق العقاري، وهو مشروع قانون تنظيم نشاط المطورين العقاريين، باعتباره خطوة حاسمة لإرساء قواعد العدالة والانضباط داخل هذا القطاع الحيوي.

وأوضح " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم أن التجربة العملية كشفت عن وجود اختلالات في بعض العقود المتداولة، خاصة فيما يتعلق بحالات تعثر العملاء لظروف مرضية أو اقتصادية طارئة، حيث يتحمل المواطن أعباء مالية كبيرة عند رغبته في استرداد وحدته، رغم سداده مقدمات وأقساطًا لفترات طويلة، وهو ما يستدعي تدخلًا تشريعيًا يحقق التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية مشدداً على أن الهدف من القانون ليس التضييق على المطورين، بل حماية السوق من الممارسات غير المنضبطة، وخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية.

وأشار المهندس أمين مسعود إلى أن القانون المرتقب يرتكز على 5 محاور رئيسية وهى  تنظيم العلاقة التعاقدية من خلال وضع نموذج استرشادي عادل يحدد حقوق والتزامات الطرفين بوضوح، ويمنع البنود المجحفة ، و ضبط نسب الخصم والاسترداد بحيث يتم تحديد آليات عادلة لاحتساب أي خصومات عند فسخ التعاقد، بما يراعي حجم الضرر الفعلي، ويمنع المغالاة غير المبررة ، و إنشاء سجل أو جهة تنظيمية للمطورين تضمن تصنيف الشركات وفقًا لملاءتها المالية وسابق أعمالها، بما يعزز الثقة والشفافية في السوق.

ودعا إلى تعزيز آليات الرقابة وحماية أموال العملاء من خلال ضوابط واضحة لإدارة الحسابات الخاصة بالمشروعات، بما يمنع استخدام الأموال في غير الأغراض المخصصة لها ، وتسوية المنازعات بآليات سريعة وفعالة تُقلل من اللجوء المطوّل للقضاء، وتوفر حلولًا عادلة تحافظ على استقرار المشروعات مؤكداً أن هذا التشريع سيحقق مكاسب استراتيجية للقطاع العقاري، أبرزها تعزيز الثقة بين المطور والعميل، وجذب استثمارات جديدة، وتقليل النزاعات، ورفع معايير الاحترافية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي باعتبار العقار أحد قاطرات النمو الرئيسية.

وقال المهندس أمين مسعود : إن البرلمان عازم على إصدار قانون متوازن لا ينحاز لطرف على حساب آخر، بل يؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية والانضباط داخل السوق العقاري. فالسوق القوي لا يُبنى على عقود مختلة، بل على عدالة واضحة تحمي المستثمر وتحفظ حق المواطن، وتضع قواعد مستقرة تضمن استدامة التنمية العمرانية في الجمهورية الجديدة.

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

كيم جو-آي

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

المتهمين

خلافات على ركنة دراجة نارية تتحول لمشاجرة بالزجاجات بالقاهرة

غرق طفل بالبحيرة

غرق صغير في مصرف بقرية عرفان بالبحيرة

السباح يوسف

بعد قليل.. النطق بالحكم على المتهمين بقضية السباح يوسف

بالصور

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

