مصر الوجهة الآمنة.. نواب: الإبقاء على إرشادات السفر إلى القاهرة يحمل دلالات قوية وسط إقليم مشتعل
دعاء الإفطار يوم 14 رمضان.. ردّد كلمات مستجابة قالها النبي
وزير الصناعة: بدء إنشاء 5 صناديق استثمارية لإنقاذ المصانع المتعثرة
رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا
إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية ينظم قافلة طبية لأمراض القلب في تنزانيا

أ ش أ

نظم الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية التابع لجامعة الدول العربية، قافلة طبيًه متخصصًة في أمراض القلب بمدينة أروشا التنزانية استمرت لمدة ثلاثة أيام، وذلك بالتعاون مع مستشفى مركز أروشا الطبي اللوثري، الذي يُدار حاليًا من قبل معهد جاكايا كيكويتي للقلب، وبالشراكة مع جمعية القلب من أجل التنمية المستدامة والجمعية المصرية الإفريقية لأمراض القلب (EAHA) في مصر ،وذلك في إطار جهوده المتواصلة لدعم القطاع الصحي وتعزيز خدمات الرعاية التخصصية في الدول الإفريقية.

وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم الأربعاء بأن القافلة شهدت إقبالًا واسعًا، حيث خضع 302 شخصً لفحوصات الكشف عن أمراض القلب، في خطوة تعكس أهمية المبادرات الوقائية ودورها في التشخيص المبكر والحد من المضاعفات.

وقالت الدكتورة إيفا واكوغاندا، أخصائية أمراض قلب الأطفال في معهد جاكايا كيكويتي للقلب، إنه تم تشخيص 18 طفلًا بأمراض قلبية مختلفة، فيما تم تشخيص 235 بالغًا - من بينهم 112

امرأة و121 رجلًا - بحالات شملت ارتفاع ضغط الدم، وتضخم عضلة القلب، واضطرابات كهربائية في القلب، وانسداد الأوعية الدموية القلبية.

من جانبهما، أكدت كل من: الأستاذة الدكتورة، غادة قازامل، أخصائية أمراض القلب للبالغين واستشارية جراحة القلب بالمعهد القومي للقلب بجمهورية مصر العربية، والأستاذة الدكتورة أمل السيسي، أخصائية أمراض القلب للأطفال بمستشفى جامعة القاهرة للأطفال ( الموفدتان من الصندوق)، أن الإقبال الكبير على القافلة يعكس الحاجة الملحة إلى تعزيز خدمات صحة القلب في مدينة أروشا، لاسيما في مجالات التشخيص المبكر والتدخل العلاجي المتخصص.

وأضافا أن الفريق الطبي قدم خدماته لأطفال تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و18 عامًا، بما في ذلك حالات العيوب الخلقية في القلب، مؤكدين أهمية المتابعة الطبية المبكرة لتحسين جودة حياة المرضى.

وقد أعرب عدد من مواطني أروشا الذين استفادوا من خدمات القافلة عن تقديرهم لهذه المبادرة، مشيرين إلى أنها أتاحت لهم فرصة الكشف المبكر والحصول على استشارات طبية متخصصة لم تكن متاحة بسهولة من قبل.

ويأتي تنظيم هذه القافلة في إطار التزام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية بدعم برامج بناء القدرات ونقل الخبرات الطبية، وتعزيز التعاون الإفريقي – العربي في المجال الصحي، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الطبية وتحقيق التنمية المستدامة في الدول الأفريقية.

