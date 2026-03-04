فقدان 8 صيادين بعزبة البرج على مركب حمزة منذ 9 أيام

استيقظ أهالى عزبة البرج بمحافظة دمياط على فاجعة توجع القلب داخل 8 بيوت حيث تسود عليهم حالة من الحزن بين ٨ أسر من العزبه نتيجه لفقدانهم لأبنائهم الذين خرجوا البحر للحصول على لقمه العيش.



دمياط ، وتحديداً "عزبة البرج"، متشحة بالسواد بعد فقدان مركب الصيد "أبو حمزة" في عرض البحر المتوسط، وفقدان 8 من شبابها.



البدايه عندما خرجوا أول شهر فبراير في رحلة صيد لـ ٢٥٩ يوم البحث عن رزقهم ، لكن فجأة انقطع الاتصال بيهم لمدة ٩ أيام ، دون سماع اي اخبار عنهم.

وحتى اليوم يجري البحث والتمشيط من قبل حرس السواحل بحثا عن المفقودين ما دفع أسر أفراد الطاقم إلى المطالبة بسرعة التحرك والبحث، للكشف عن مصيرهم والاطمئنان على سلامتهم.