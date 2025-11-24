جمال وأناقة.. ريم مصطفى تنشر صورًا جديدة من زفاف ابنها

شاركت الفنانة ريم مصطفى مؤخرًا صورًا من جلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الشخصي انسجرام ، وظهرت خلالها بإطلالتها خلال حفل زفاف نجلها، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي في أجواء عائلية بسيطة اقتصرت على الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة.

وأبهرت ريم مصطفى جمهورها بإطلالة جذابة وأنيقة، حيث اختارت فستانًا فضيًا مزينًا بتطريزات مميزة، الأمر الذي أثار إعجاب متابعيها وتفاعلهم بشكل كبير مع الصور المنشورة

أحيا الفنان أحمد سعد، حفل زفاف ابن الفنانة ريم مصطفى، المقام مساء امس الجمعة بحضور الأهل والأصدقاء، وبعيدًا عن الصحافة والإعلام.

ويعد ظهور أحمد سعد، في زفاف ابن ريم مصطفى، هو الأول له بعد نجاته من حادث خطير في العين السخنة قبل أيام قليلة