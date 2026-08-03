ترامب: على إيران التوصل إلى اتفاق معنا أو الاستسلام بشكل كامل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الإيرانيين يقولون إنهم سيديرون مضيق هرمز بالقوة بينما هو تحت سيطرتنا بالكامل، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال ترامب :" إما التوصل إلى اتفاق مع إيران أو استسلامها بشكل كامل".

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، دعوته لشركات النفط لخفض أسعار البنزين للمستهلكين الأمريكيين، منتقدًا الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، مايك ويرث؛ لعدم إشادته بجهود إدارته في دعم قطاع النفط.

وانتقد ترامب، ويرث، في مقابلة تلفزيونية، لعدم إشادته بإدارته في مساعدة شركات النفط، بما في ذلك إنشاء سوق في فنزويلا، بحسب ما أوردته وكالة “رويترز” للأنباء.