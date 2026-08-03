تفاصيل انقلاب سيارة نقل محملة باسطوانات البوتاجاز بطريق أبو سمبل جنوب أسوان

شهد طريق أبو سمبل البرى جنوب أسوان، حادث انقلاب سيارة نقل محملة باسطوانات البوتاجاز، مما أدى إلى حدوث انفجار واشتعال النيران فى السيارة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة النجدة بلاغا باندلاع الحريق في سيارة محملة باسطوانات غاز بطريق أبو سمبل السياحي، وتم السيطرة على النيران ولم يسفر عن وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وتم تحرير محضر بالواقعة ، وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

كانت السيارة تحمل كمية من أسطوانات الغاز المنزلية والتجارية ، وتعرض الإطار الأمامى للشاحنة للإنفجار فجأة لتندلع النيران بالشاحنة ، والشاحنة كانت قد غاردت محطة التعبئة تجاه المستودع فى أبو سمبل.

وأمتدت ألسنة اللهب سريعاً إلى الحمولة ، وأدت لتعرض الأسطوانات للإنفجار ، والسيارة والمستودع والمصنع تابع للقطاع الخاص.