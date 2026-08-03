نائب محافظ أسوان يشارك فى تكريم أوائل الإعدادية وخريجى الثانوية بمدارس السلام أكاديمى

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نائبه السيد أسامة رزق داود بالمشاركة فى الحفل الذى أقامته مدارس السلام الخاصة لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية، وخريجى الصف الثالث الثانوى، تقديراً لتفوقهم الدراسى، وتشجيعاً لهم على مواصلة مسيرة النجاح والتميز .

يأتى ذلك فى ضوء إهتمام المحافظة بدعم المتفوقين وتحفيز النشء والشباب، وتنفيذاً لرؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

حضور مجتمعى وتعليمى متميز

شهد الحفل محمد توفيق رئيس مجلس إدارة مجمع مدارس السلام أكاديمى، والمهندس عمرو توفيق نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب القيادات التعليمية والتنفيذية والمجتمعية، وأولياء الأمور، وأسر الطلاب، فى أجواء احتفالية عكست قيمة العلم وأهمية تكريم النماذج المتميزة.

رسالة محافظ أسوان للطلاب وأسرهم

وخلال الحفل، نقل نائب المحافظ تحيات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان للحضور، مؤكداً أن هذه المناسبة تجسد قيمة العلم وثمرة الإجتهاد، وتعكس فرحة النجاح التى يشارك فيها الجميع تقديراً لما بذله الطلاب وأسرهم وهيئات التدريس من جهد وإخلاص طوال سنوات الدراسة، وصولاً إلى هذا التفوق المشرف .

منظومة متكاملة لصناعة النجاح



وأشار نائب المحافظ إلى أن ما حققه الطلاب من نجاح جاء نتاج منظومة عمل متكاملة شاركت فيها إدارة مدارس السلام أكاديمى، وهيئة التدريس، وأولياء الأمور، والطلاب أنفسهم، حتى أصبحت المدرسة نموذجاً مشرفاً فى جودة التعليم، ومنارة تربوية وتعليمية أضافت الكثير لمنظومة التعليم بمحافظة أسوان .

التعليم ركيزة بناء الجمهورية الجديدة

تم التأكيد على أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى التعليم إهتماماً غير مسبوق، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، والإستثمار الحقيقى فى مستقبل الوطن، وهو ما يتجسد فى تطوير المنظومة التعليمية، وإعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارات، وقادرة على المنافسة والإبداع، ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة .

رؤية أسوان 2040 والإستثمار فى الإنسان

مواصلة تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 التى تضع بناء الإنسان والإستثمار فى التعليم وتنمية القدرات فى مقدمة أولوياتها، إيماناً بأن التنمية الحقيقية تبدأ من المدرسة، وأن إعداد أجيال مؤهلة بالعلم والمعرفة يمثل الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً للمحافظة والوطن .



يعكس تكريم أوائل الشهادة الإعدادية وخريجى الثانوية بمدارس السلام حرص محافظة أسوان على دعم المتفوقين، وترسيخ ثقافة التميز، والإستثمار فى بناء الإنسان، بما يتوافق مع رؤية أسوان 2040، ويسهم فى إعداد أجيال قادرة على قيادة مسيرة التنمية وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً.