محافظ أسوان يكلف اللواء رماح السيد للقيام بأعمال السكرتير العام للمحافظة

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قراراً بتكليف اللواء رماح السيد محمد السكرتير العام المساعد للمحافظة للقيام بأعمال السكرتير العام للمحافظة ، إلى جانب مهام عمله، وذلك لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية .

فى إطار الحرص على إستمرار إنتظام العمل داخل الجهاز التنفيذى بالمحافظة ، وضمان سرعة متابعة الملفات الخدمية والتنموية .

ضمان إستمرارية العمل التنفيذى

وأكد محافظ أسوان بأن هذا التكليف يأتى ذلك فى إطار الحفاظ على كفاءة منظومة العمل التنفيذى ، وضمان إستمرار متابعة مختلف القطاعات والملفات الحيوية ، مع تحقيق سرعة الإنجاز والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

أسوان

متابعة الملفات الخدمية والتنموية

وأشار المحافظ إلى أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد ، والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات التنفيذية ، مع المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية والملفات الخدمية بما يسهم فى تحقيق المستهدفات التنموية وتلبية إحتياجات المواطنين بكفاءة وفاعلية .

الخلاصة :

يعكس القرار حرص محافظ أسوان على دعم إستقرار منظومة العمل التنفيذى بالمحافظة ، وضمان إستمرار متابعة مختلف الملفات الخدمية والتنموية بكفاءة بما يحقق سرعة الأداء وإنجاز الأعمال لحين شغل وظيفة السكرتير العام بالطرق القانونية.