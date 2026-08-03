السلطات الروسية: ارتفاع حصيلة الهجوم على "غيلينجيك" إلى 7 قتلى بينهم 3 أطفال

أعلن حاكم إقليم "كراسنودار" بروسيا فينيامين كوندراتييف، اليوم /الاثنين/، ارتفاع عدد ضحايا سقوط حطام طائرة مسيرة في غيليندجيك بإقليم كراسنودار إلى 7 قتلى، بينهم ثلاثة أطفال.

وقال كوندراتييف - على منصة "ماكس" الروسية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" - ""حتى الآن، وصل عدد المصابين إلى نحو 40 شخصًا، نُقل 17 منهم إلى مرافق طبية، حيث يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة".

ومن جهتها، أفادت وزارة الصحة الروسية بنقل 21 مصابًا جراء الهجوم إلى المستشفيات، من بينهم 3 أطفال.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الاثنين/، بإسقاط وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 131 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليلة الماضية، بما في ذلك إقليم كراسنودار.